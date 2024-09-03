При ударе РФ по Полтаве погибли более 40 человек

При ударе РФ по Полтаве погибли более 40 человек3 сентября 2024 г.
В результате российского ракетного удара по Полтаве во вторник, 3 сентября, по данным украинских властей, убиты свыше 40 человек. Президент Владимир Зеленский написал в Telegram, что на настоящий момент известно о 41 погибшем, более 180 человек получили ранения.
Украинский лидер указал, что удар, нанесенный, по предварительной информации, двумя баллистическими ракетами, пришелся по территории учебного заведения и соседней больницы. "Было частично разрушено одно из зданий института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти", - написал Зеленский.
"Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося, - указал президент Украины. - Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, спасающим жизни".
Судя по кадрам с места событий, удар нанесен по Военному институту телекоммуникаций и информатизации (бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи).
В министерстве обороны Украины сообщили, что промежуток времени между тревогой и прилетом ракет был таким коротким, что люди не успели добраться до бомбоубежища.
Спасательная операция продолжается
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, спасатели локализовали пожар, вспыхнувший после попадания, им удалось спасти 25 человек, 11 из них - из-под завалов, разбор которых продолжается.
"Вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады. Полиция проводит поквартирный обход - проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано под сотню заявлений о поврежденном имуществе", - написал Клименко в Telegram.