При российском обстреле отеля в Краматорске погиб британец

После ракетного удара РФ по Краматорску из-под завалов гостиницы извлекли тело гражданина Великобритании. Возможно, речь идет о журналисте Reuters.

Спасательные службы в Краматорске Донецкой области извлекли из-под завалов отеля "Сапфир", разрушенного при российском ракетном ударе в ночь на воскресенье, 25 августа, тело гражданина Великобритании. Об этом вечером того же дня сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным ведомства, помимо одного погибшего, в результате обстрела пострадали еще шесть человек. Ранее агентство Reuters сообщало, что при атаке пострадали три его журналиста: один из них утром числился пропавшим без вести, двое других были доставлены в больницу. Согласно сообщению агентства, в гостинице находилась команда Reuters, состоящая из шести человек.

При этом, по сведениям прокуратуры, телесные повреждения зафиксированы у четырех журналистов иностранного медиа в возрасте 38, 40, 41 и 46 лет. "Мужчины получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела", - говорится в сообщении.

Изначально сообщалось только об одном пропавшем без вести человеке. Издание "Украинская правда" предполагает, что погибший под завалами гостиницы британец - журналист Reuters. Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин ранее рассказал, что пострадавшие журналисты - граждане Украины, США и Великобритании.

Донецкая прокуратура указывает, что удар по жилому кварталу Краматорска был нанесен, вероятно, ракетой "Искандер-М".