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При ударе РФ по дому в Харькове погибли не менее 3 человек

Кирилл Шестаков
31 мая 2024 г.

В результате российского удара по пятиэтажному дому в Харькове погибли 3 человека, еще 16 ранены, в том числе двое 12-летних детей, а также медик экстренной помощи, сообщили власти региона.

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Пожар и разрушения после ракетного удара РФ по Харькову 10 мая
Пожар и разрушения после ракетного удара РФ по Харькову 10 маяФото: SERGEY KOZLOV/EPA

Российские войска в ночь на пятницу, 31 мая, обстреляли Харьков, один из снарядов попал в жилой пятиэтажный дом в Новобаварском районе города, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате удара погибли не менее трех человек, еще 16 человек пострадали, в том числе 12-летние мальчик и девочка, а также медицинский работник экстренной медпомощи. По предварительным данным, удары были нанесены ракетами C-300, сообщил Синегубов. 

Ракетный удар разрушил часть здания - по меньшей мере три этажа одного подъезда, пишет "Украинская правда". Кроме того, попадание в дом вызвало пожар. "Под завалами пятиэтажки могут быть люди", - написал мэр Харькова Игорь Терехов со ссылкой на Государственную служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

По словам Синегубова и Терехова, РФ применила тактику двойного удара: вскоре после первого удара российские войска нанесли второй, "когда на месте уже работали медицинские работники, спасатели и правоохранители".

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