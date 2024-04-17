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При ракетном ударе РФ по Чернигову погибли 10 человек

Кирилл Шестаков
17 апреля 2024 г.

По последним данным, в результате российского ракетного удара по Чернигову 20 человек пострадали. Поисково-спасательные операции продолжаются.

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Запорожская область после обстрелов РФ
Запорожская область после обстрелов РФФото: REUTERS

Российские войска утром 17 апреля нанесли удар тремя ракетами по Чернигову. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. По последним данным, в результате атаки погибли 10 человек, еще 20 человек ранены. Удары пришлись в том числе по "объектам гражданской и социальной инфраструктуры", сообщили местные власти.

По словам Чауса, поисково-спасательная операция в радиусе ракетных ударов продолжается, на месте задействованы "все ответственные службы", больницы работают "в усиленном режиме".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, "количество погибших может возрасти". "И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", - добавил он. 

Массированные обстрелы Украины

Днем ранее, 16 апреля, российские войска обстреляли 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областей. По данным украинских властей, Россия в последние недели изменила тактику массированных ударов: они стали более точными и концентрированными. 

 

 

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