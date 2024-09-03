При ракетном обстреле РФ Запорожья погибли мать и ребенок

Удар ВС РФ пришелся по гостинице в Запорожье. В результате погиб 8-летний мальчик и его мать. Отец и 12-летняя сестра ребенка получили тяжелые ранения, пишет глава ОВА Иван Федоров.

В результате ударов, которые Россия нанесла вечером в понедельник, 2 сентября, по Запорожью, погиб восьмилетний мальчик и его 38-летняя мама. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Иван Федоров.

12-летняя девочка и 43-летний мужчина получили ранения, следует также из его поста. Федоров уточняет, что те находились в гостинице, по которой пришелся удар. "12-летняя девочка имеет переломы конечностей, ранения, ожоги до 45 процентов тела, травматический шок. Она в реанимации, врачи оказывают всю необходимую помощь. Мужчина в состоянии средней тяжести - в хирургии с переломом грудины, осколочным ранением правого бедра", - говорится в посте.

Между тем Национальная полиция Запорожской области пишет, что погибшие женщина и мальчик, а также получившие ранения и ожоги мужчина и девочка - члены одной семьи. Тип ракеты, которой ударили по гостинице, в которой они находились, устанавливается.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, парамедики полиции, саперы, спасатели, работники запорожской областной прокуратуры и другие профильные службы города", - отмечается в сообщении полиции в Telegram.

Авиаудары ВС РФ по Запорожью

По данным Ивана Федорова, за сутки ВС РФ нанесли в общей сложности 313 ударов по 11 населенным пунктам Запорожья. "Враг нанес 11 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке и Преображенке. 198 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Полтавку. 3 обстрела РСЗО (ракетными системами залпового огня. - Ред.) накрыли Гуляйполе и Новоданиловку. 100 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки и Полтавки", - перечисляет он.

Федоров добавляет, что в связи с российской атакой ему поступило 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ракетные удары РФ по Днепру

Между тем глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак утром 3 сентября сообщил о последствиях ракетной атаки россиян на Днепр, совершенной накануне вечером.

По его данным, жертвой атаки стал 51-летний мужчина, еще шесть человек пострадали. Один из них, 37-летний мужчина, был госпитализирован.

В областном центре сгорели три машины, еще 12 "изуродованы", пишет Лысак. "Окна побиты в детском саду и семи частных домах. Повреждено предприятие", - добавляет он.

В результате ударов России из РСЗО "Град", тяжелой артиллерии и с использованием дронов-камикадзе вечером 2 сентября в Никополе и Марганецкой общине получили повреждения объекты инфраструктуры. В результате новых ударов утром 3 сентября повреждение получило здание районного центра, указывает далее глава Днепропетровской ОВА.