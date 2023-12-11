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При ракетной атаке РФ на Киев пострадали четыре человека

Александра Иванова
11 декабря 2023 г.

По данным Воздушных сил ВСУ, РФ запустила по Киеву 8 баллистических ракет, однако все они были сбиты силами ПВО.

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Воронка на месте падения российской ракеты в Киеве (фото из архива)
Воронка на месте падения российской ракеты в Киеве (фото из архива)Фото: Ed Ram/Getty Images

В Дарницком районе Киева четыре человека - все взрослые - пострадали от ракетной атаки РФ, совершенной в ночь на понедельник, 11 декабря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе. "Обошлось без пожара и повреждений здания", - говорится в посте.

Между тем пресс-служба Воздушных сил ВСУ уточнила, что столица Украины была атакована восемью баллистическими ракетами. "Удар был нанесен с северного направления, предварительно - из Брянской области РФ", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Там же указано, что в ночь на 11 декабря Россия атаковала Украину при помощи 18 беспилотников Shahed, запущенных из аннексированного Крыма, а именно: районов мыса Чауда и аэродрома Бельбек. "Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство - на Николаевщине", - заявляют украинские военные.

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