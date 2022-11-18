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Палестинские пожарные тушат возгорание в лагере беженцев Джабалия
Последствия пожара в лагере беженцев Джабалия (17 ноября 2022 года)Фото: Mahmud Hams/AFP/Getty Images
ОбществоБлижний Восток

При пожаре в секторе Газа погибли более 20 человек

Анна Неверова
1 ч. назад

Среди погибших при пожаре в лагере беженцев - семеро детей. Израиль предложил помощь в эвакуации раненых. Глава Палестинской национальной автономии Аббас объявил 18 ноября днем траура.

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В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на территории лагеря беженцев в секторе Газа, погиб по меньшей мере 21 человек, в том числе семеро детей. Об этом сообщило вечером в четверг, 17 ноября, агентство dpa со ссылкой на директора местной больницы.

По данным властей Газы, пожар произошел на верхнем этаже дома в лагере беженцев Джабалия. Впоследствии огонь распространился на остальную часть здания. Все находившиеся внутри люди погибли. В экстренных службах указали, что в доме, вероятно, хранилось большое количество топлива, которым жители сектора Газа запасаются на зиму.

Точную причину инцидента должна установить специально созданная комиссия. Как утверждают очевидцы, семья, проживающая в доме, отмечала возвращение родственника из-за границы.

Израиль предложил помочь с эвакуацией раненых

Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц выразил в Twitter соболезнования в связи с произошедшим. Израиль предложил помощь в эвакуации раненых и иную поддержку в связи с инцидентом. Соболезнования и предложения о помощи также поступили от Иордании и Египта.

Глава ПНА объявил 18 ноября днем траура

Правящее в секторе Газа радикальное исламистское движение ХАМАС заявило, что скорбит по погибшим и призвало население принять участие в похоронах. Глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас объявил 18 ноября днем траура.

Джабалия - крупнейший из восьми лагерей беженцев в секторе Газа, располагающийся на севере этой территории. После арабо-израильской войны в 1949 году там нашли убежище около 35 тысяч палестинцев. На сегодняшний день в лагере, территория которого составляет около полутора квадратных километров, проживает свыше 110 тысяч зарегистрированных беженцев.

В марте 2020 года крупный пожар произошел в одной из пекарен на территории лагеря беженцев Нусейрат в секторе Газа. В результате взрыва газовых баллонов тогда погибли 15 человек.

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