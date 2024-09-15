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При попытке проникнуть в Великобританию погибли 8 мигрантов

Сергей Ромашенко
15 сентября 2024 г.

Трагедия произошла на Ла-Манше - лодка с беженцами перевернулась. Только в начале сентября в этом же районе утонули еще 12 человек.

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Тела погибших мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш (фото из архива)
Тела погибших мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш (фото из архива)Фото: Denis Charlet/AFP

При попытке проникнуть из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш вновь погибли люди. По сообщению французских СМИ, восемь беженцев утонули и еще несколько человек получили травмы, в том числе тяжелые, когда их лодка перевернулась возле побережья. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 15 сентября, в департаменте Па-де-Кале.

По сообщению морской префектуры, в ночь на 14 сентября в районе Па-де-Кале были спасены около 200 человек, терпящих бедствие.

В начале сентября на Ла-Манше уже погибли 12 человек.

Популярный миграционный маршрут

Ла-Манш за последние годы стал популярным маршрутом для мигрантов. По сообщению властей Великобритании, с начала года в их страну проникли на лодках через Ла-Манш более 22 тысяч мигрантов. Избранное в июле лейбористской правительство Британии пообещало сократить нерегулируемую миграцию.

 

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