При попытке проникнуть в Великобританию погибли 8 мигрантов

При попытке проникнуть в Великобританию погибли 8 мигрантов15 сентября 2024 г.
При попытке проникнуть из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш вновь погибли люди. По сообщению французских СМИ, восемь беженцев утонули и еще несколько человек получили травмы, в том числе тяжелые, когда их лодка перевернулась возле побережья. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 15 сентября, в департаменте Па-де-Кале.
По сообщению морской префектуры, в ночь на 14 сентября в районе Па-де-Кале были спасены около 200 человек, терпящих бедствие.
В начале сентября на Ла-Манше уже погибли 12 человек.
Популярный миграционный маршрут
Ла-Манш за последние годы стал популярным маршрутом для мигрантов. По сообщению властей Великобритании, с начала года в их страну проникли на лодках через Ла-Манш более 22 тысяч мигрантов. Избранное в июле лейбористской правительство Британии пообещало сократить нерегулируемую миграцию.