При попадании ракеты в жилой дом в Днепре погибли 29 человек

На 326-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 15 января (время московское).

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Под российский обстрел в Херсоне попали помещения, в которых работают представители Международного Красного креста, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Во время обстрела этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко", - напомнил он, добавив, что данных о пострадавших в результате этого обстрела людях нет.

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В результате взрыва в воинской части под Белгородом трое военнослужащих погибли, 16 ранены, еще восемь военных числятся пропавшими, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы. Источники агентства подтвердили, что взрыв произошел в результате "подрыва ручной гранаты сержантом в спальном помещении в месте дислокации военнослужащих".

Ранее источники Telegram-каналов Baza и 112 сообщили, что взрыв произошел в ночь на воскресенье, а гранату подорвал командир взвода. В результате произошел пожара и взорвались боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Все погибшие – мобилизованные, утверждает Baza.

Число погибших от попадания ракеты в жилой дом в Днепре возросло до 29

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Число погибших от ракетного удара по жилому дому в Днепре возросло до 29 человек, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Ранения получили 73 человека, из них 30 находятся в больнице, состояние 12 оценивается как тяжелое. Поисково-спасательные работы продолжаются, из-под завалов удалось спасти 39 жителей дома, судьба еще более 40 человек неизвестна.

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Россия увеличила группировку кораблей в Черном море до 16 единиц, среди которых шесть ракетоносцев, включая одну подлодку, утверждает оперативное командование ВСУ "Юг". Корабли могут нести до 44 ракет "Калибр", а с учетом запущенных 14 января, у них может оставаться еще около 30 ракет, сообщили военные, призвав жителей Украины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Министерство обороны Великобритании опровергло информацию издания The Daily Mirror, которое сообщило, что Лондон отправит Киеву ударные вертолеты Apache, оснащенные ракетами Hellfire. Об этом написала в своем Twitter корреспондентка Sky News Дебора Хейнс.

"Министерство обороны говорит, что статья Daily Mirror, в которой утверждается, что Великобритания отправит ударные вертолеты Apache на Украину, неверна", - написала журналистка. При этом статья пропала с сайте The Daily Mirror.

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Передать Украине танки Leopard из Германии не удастся раньше следующего года, даже если решение об их поставках будет принято "завтра", завил глава немецкого производителя вооружений концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger). Отвечая на вопрос, сколько танков Германия может предоставить Украине, Паппергер рассказал, что у ФРГ есть 22 боевые бронемашины Leopard 2, которые можно подготовить и отправить в Украину.

"У нас осталось около 88 машин Leopard 1. Но мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько сотен миллионов евро", - указал глава Rheinmetall. "Даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев, поставка продлится до начала следующего года", - сказал он, объяснив, что для подготовки к боевым действиям танки будет необходимо полностью разобрать и собрать заново.

++17.25++

Разведка Великобритании допускает, что повышение в России призывного возраста до 30 лет может стать альтернативой объявлению в стране новой волны мобилизации. "Существует реальная вероятность того, что российские лидеры надеются, что изменение возрастных критериев для регулярного призыва на военную службу может увеличить количество людей, доступных для ведения боевых действий в Украине и в то же время вызвать у населения меньшую тревогу, чем объявление очередного раунда непопулярного процесса "частичной мобилизации", - пишет в ежедневной сводке британское Минобороны.

При ракетном ударе по дому в Днепре погибли 25 человек

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В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре погибли 25 человек, в том числе один ребенок, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "На данный момент спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскиваются 43 человека", - написал он. Всего в результате удара были разрушены 72 и повреждены более 230 квартир.

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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил усталостью свои слова, что ракету, попавшую в жилой дом в Днепре, сбила ПВО. "Мой товарищ, бывший ПВОшник, шел по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили", - написал Арестович. Накануне он заявил без ссылки на источник информации, что ракета попала в дом после того, как была сбита ПВО. ВСУ и мэр Днепра опровергли это утверждение.

++16.15++

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против 198 деятелей российской медиасферы и культуры, передает агентство "Интерфакс-Украина". В этот список попали, в том числе режиссер Андрей Кончаловский, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, спортивный журналист Дмитрий Губерниев, генеральный продюсер телеканала "Звезда" Борис Яновский, телеведущие Яна Рудковская и Борис Корчевников, политолог Сергей Станкевич, а также некоторые российские военкоры.

Санкции против фигурантов списка вводятся на 10 лет. Указ вступает в силу со дня опубликования.

++15.55++

Путин назвал "положительной" динамику войны против Украины. "Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Президент РФ также выразил надежду, что российские военные "еще не один раз порадуют" "своими результатами боевой работы".

Число погибших от ракетного удара в Днепре возросло до 23

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Число погибших в результате вчерашнего попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Днепре выросло до 23 человек, говорится в сообщении на сайте городского совета. Один из погибших - ребенок. Ранены 72 человека, среди них 13 детей. Спасено из-под завалов 39 человек, судьба еще 43 пока остается неизвестной.

++14.30++

Экс-командир отделения ЧВК “Вагнер" Андрей Медведев нелегально перебрался из России через границу в Норвегию, попросил там политическое убежище и уже дает показания против Евгения Пригожина и его организации, утверждает YouTube-канал Gulagu.net. На канале вышло видео, где Медведев рассказывает основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину историю своего побега.

Медведев утверждает, что был командиром 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК "Вагнер". В частности, под его командованием служил дезертировавший боец Евгений Нужин, которому вагнеровцы на камеру разбили голову кувалдой. По словам Медведева, за несколько месяцев он стал свидетелем многих казней и внесудебных расправ службы безопасности ЧВК "Вагнер" над отказывавшимися воевать против Украины сослуживцами.

В декабре в интернете распространилось видео, на котором мужчина, назвавшийся Андреем Медведевым, рассказывал, что был командиром отделения “Вагнера” под Бахмутом, однако дезертировал из-за одностороннего продления его контракта со стороны ЧВК, а также убийств и издевательств наемников друг над другом. После этого, заявлял Медведев, он подвергся преследованию со стороны как СБ "Вагнера", так и ФСБ.

++14.00++

ВС РФ нанесли удар по жилому кварталу Херсона, сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич. "По предварительной информации, два человека ранены", - написал он в Telegram.

Хроника событий 15 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 января 14.00 - 23.59 >>>

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