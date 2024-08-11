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При падении ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек

Даниил Сотников
11 августа 2024 г.

Сбитая украинская ракета упала на жилой дом, в результате чего пострадали 13 человек, сообщили власти Курска.

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Дом в Курске, на который упала ракета
Дом в Курске, на который упала ракетаФото: Ilya Pitalev/Sputnik/IMAGO

В Курске обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой девятиэтажный дом в Железнодорожном округе, сообщил мэр города Игорь Куцак поздно вечером в субботу, 10 августа.

"Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы", - написал он. Позднее мэр уточнил, что в результате разрушений пострадали 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Областное управление МЧС РФ сообщило, что из дома были эвакуированы около 30 человек. По информации ведомства, в девятиэтажном здании выбило окна, были повреждены балконы, загорелись припаркованные рядом автомобили. На месте работают более 40 пожарных и 10 единиц техники.

Минобороны России заявило, что ночью над Курской областью были сбиты 14 украинских беспилотников и четыре ракеты "Точка-У". 

МЧС РФ: Из Курской области эвакуированы 76 тыс. человек

После того, как вооруженные силы Украины 6 августа начали наступление в Курской области в регионе были эвакуированы 76 тысяч человек, сообщили в МЧС России. Население Курской области - около миллиона человек. "На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей. 17 пострадавших в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в том числе двум детям. Восемь человек выписаны", - сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В Минобороны России утверждают, что "пресекают" продвижение ВСУ вглубь области. Активные боевые действия в регионе продолжаются. В самом регионе, а также в соседних Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции.

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