При обстреле РФ Изюма и Кривого Рога пострадал 21 человек

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Россия ударила по Изюму из ракетных систем залпового огня "Торнадо".

В результате ночного обстрела войсками РФ города Изюма в Харьковской области Украины пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram в среду, 28 августа.

По его данным, для удара по городу российские военные использовали ракетные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо". "Повреждены дома, хлебопекарное предприятие. Пострадали 12 человек", - написал Синегубов, уточнив, что среди пострадавших - пятеро детей.

Утром в среду под обстрел также попал город Кривой Рог в Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Он выложил в Telegram фотографии разбитых автомобилей и других последствий этого удара. На момент публикации число пострадавших от российской атаки на город достигло девяти человек.

Самый масштабный удар РФ по Украине

26 августа Россия нанесла самый массированный удар по Украине за время полномасштабной войны, применив не менее 236 ракет и дронов. В результате погибли семь человек.

27 августа в результате попадания российской ракеты в отель в Кривом Роге погибли четыре человека. Во время атаки были повреждены шесть магазинов, четыре многоквартирных дома и восемь автомобилей. 28 августа в городе объявлен траур по жертвам.