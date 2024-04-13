При обстреле оккупированного РФ Токмака погибли 11 человек

Глава оккупационной российской администрации Запорожской области заявил, что ВСУ нанесли удар по многоквартирному сектору. Украинская сторона не комментировала произошедшее.

В результате обстрела со стороны ВСУ оккупированного войсками РФ города Токмак в Запорожской области, который произошел накануне вечером, погибли одиннадцать человек, заявил в субботу, 13 апреля, назначенный Россией "губернатор" региона Евгений Балицкий . По его словам, среди погибших двое детей. Два человека числятся пропавшими без вести.

По словам главы оккупационной российской администрации Запорожской области, удар был нанесен по многоквартирному сектору в Токмаке. В результате без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора.

Общее число пострадавших увеличилось до 20 человек - из-под завалов к утру были спасены еще пять человек, сообщил Балицкий. Представители ВСУ не комментировали произошедшее.