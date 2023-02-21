При обстреле Херсона погибли не менее шести человек

На 363-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 21 февраля (время московское).

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По информации оперативного командования "Юг", войска РФ ударили по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуре, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям в Херсоне. В результате получили существенные повреждения дома, из-за прямого попадания снарядов загорелось несколько квартир. Кроме того, был обстрелян местный рынок. "Просто среди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. На данный момент известно о шести погибших и 12 раненых. Данные уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале .

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разделяет опасения США по поводу того, что Китай может поставлять России оружие, чтобы помочь ей вести войну против Украины. "Именно президент Путин начал эту имперскую завоевательную войну. Именно Путин продолжает эскалацию войны, - сказал Столтенберг. - Мы также все больше обеспокоены тем, что Китай, возможно, планирует оказать летальную поддержку войне России".

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Российские войска днем обстреляли Херсон, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, в городе были слышны не менее 20 взрывов. Прокудин предположил, что обстрелы ведутся из реактивных систем залпового огня "Град". Как пишет местное издание "Мост" со ссылкой на очевидцев, один из снарядов попал в остановку общественного транспорта в центре Херсона, где в это время находились люди. Известно как минимум о шести погибших, сообщил телеканалу "Суспильне" пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук. По данным издания, также есть попадания в магазин и две многоэтажки.

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Посол США в Москве Линн Трейси вызвана в министерство иностранных дел РФ, сообщило ведомство. "Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима", - говорится в сообщении . МИД РФ заявил американскому послу "о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям". В министерстве особо отметили, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен вывести военных и технику США и НАТО из Украины, а также прекратить "враждебную антироссийскую активность".

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Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, "публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность", написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. По его словам, своим выступлением Путин показал, что РФ находится в безусловном "таёжном тупике" и что перспективных решений у него нет и не будет, "потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора". "Sic transit gloria mundi Путина в парламенте РФ", - добавил Подоляк.

В комментарии агентству Reuters он также высказал мнение, что Путин "окончательно потерял контакт с реальностью". "Он находится в совершенно другой реальности, где нет возможности вести диалог о справедливости и международном праве", - заявил Подоляк.

США назвали "абсурдной" антизападную риторику Путина

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "абсурдными" обвинения президента РФ Владимира Путина в адрес Запада. "Никто не нападает на Россию. Есть некий абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще", - сказал Салливан журналистам. По его словам, решение начать войну в Украине было выбором Путина. "Россия прекращает войну в Украине и возвращается домой - война заканчивается. Но если Украина прекращает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать - тогда Украина исчезает с карты", - добавил он.

Хроника событий 21 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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