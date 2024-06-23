При обстреле Харькова один человек погиб и 10 пострадали

Войска РФ вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова. В результате российских ударов один человек погиб и десять пострадали, сообщили украинские власти.

Российские войска в воскресенье, 23 июня, нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Шевченковском и Холодногорском районах Харькова, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По предварительным данным, РФ применила корректируемые авиабомбы (КАБ).

В результате ударов один человек погиб и 10 пострадали, в том числе двое подростков 15 и 16 лет, заявил Синегубов. Еще двое раненых находятся в тяжелом состоянии. "Попадания зафиксированы по частному сектору и детскому учебному заведению", - добавил Синегубов.

После серии взрывов половина Харькова лишилась электроснабжения, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Зеленский: РФ в июне применила 2400 авиабомб в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский накануне обратился к гражданам страны в связи с российскими ударами по Харькову 22 июня. В результате ударов три человека погибли и более 40 пострадали. По словам Зеленского, войска РФ за июнь применили в Украине более 2400 корректируемых авиабомб, из них около 700 - в Харьковской области, удары наносятся ежедневно.