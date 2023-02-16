При обстреле Бахмута погибли пять человек, еще девять ранены

На 359-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 февраля (время московское).

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В небе над центром Белгорода вечером 16 февраля прозвучали семь взрывов, сообщили российские СМИ. Взрывы продолжались примерно 10 минут с интервалами. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости, передает корреспондент РИА "Новости". Агентство не исключает, что случившееся было "работой ПВО".

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В Бахмуте еще остаются 6000 гражданских лиц, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, призвав население как можно скорее покинуть город. "В городе идут тяжелые бои. Вражеская артиллерия работает по жилым кварталам. Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным, - написала Верещук в Telegram-канале . - Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте: Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотическими гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться".

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В результате обстрела города Бахмут в Донецкой области пять мирных жителей погибли, еще девять пострадали, сообщил Офис генпрокурора Украины. По данным следствия, 16 февраля российские войска обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Снаряды попали по жилому кварталу города. "От атаки армии РФ погибли три мужчины и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале . Кроме того, в результате обстрела повреждены многие жилые дома. Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Хроника событий 16 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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