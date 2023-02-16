  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Клубы дыма над Бахмутом
Клубы дыма над БахмутомФото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

При обстреле Бахмута погибли пять человек, еще девять ранены

Жан Рофе
0 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 февраля.

https://p.dw.com/p/4NcUY

На 359-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 февраля (время московское).

++02.00++

В небе над центром Белгорода вечером 16 февраля прозвучали семь взрывов, сообщили российские СМИ. Взрывы продолжались примерно 10 минут с интервалами. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости, передает корреспондент РИА "Новости". Агентство не исключает, что случившееся было "работой ПВО".

++00.55++

В Бахмуте еще остаются 6000 гражданских лиц, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, призвав население как можно скорее покинуть город. "В городе идут тяжелые бои. Вражеская артиллерия работает по жилым кварталам. Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным, - написала Верещук в Telegram-канале. - Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте: Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотическими гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться".

++00.20++

В результате обстрела города Бахмут в Донецкой области пять мирных жителей погибли, еще девять пострадали, сообщил Офис генпрокурора Украины. По данным следствия, 16 февраля российские войска обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Снаряды попали по жилому кварталу города. "От атаки армии РФ погибли три мужчины и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Кроме того, в результате обстрела повреждены многие жилые дома. Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Хроника событий 16 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Битва за Бахмут и страшные потери "Вагнера"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Председатель Мюнхенской конференции о Путине, Шольце и военной поддержке Украине

Председатель Мюнхенской конференции о Путине, Шольце и военной поддержке Украине

Отвечая на категорический отказ Олафа Шольца предоставить истребители, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил DW, что Германия должна принимать решения, исходя из военных потребностей.
Политика5 ч. назад05:57 мин.
external

Как польские военные учат украинцев управлять танками Leopard-2 (14.02.2023)

Как польские военные учат украинцев управлять танками Leopard-2 (14.02.2023)

Украинские военные прибыли в Польшу, чтобы освоить управление танками Leopard-2. На передовой они могут появиться уже в ближайшие недели. Танки могут быть использованы украинской армией для наступления.
Политика14 февраля 2023 г.02:11 мин.

Telegram-канал Офиса генпрокурора Украины

Сообщение в Telegram-канале Офиса генпрокурора Украины
t.me
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент России Владимир Путин

Парламент Словакии признал российский режим террористическим

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Хойсген о "красных линиях" в поддержке Украины

Хойсген о "красных линиях" в поддержке Украины

Политика5 ч. назад05:57 мин.
Колючая проволока у здания тюрьмы

Юрист: Статья за "фейки об армии" - инструмент запугивания

Юрист: Статья за "фейки об армии" - инструмент запугивания

Политика7 ч. назад
Железнодорожный вокзал в Барановичах

Рядом с военными из России. Чем живут белорусские Барановичи

Рядом с военными из России. Чем живут белорусские Барановичи

Общество8 ч. назад
Карикатура - карикатурный лидер КПРФ Геннадий Зюганов сидит на кровати в майке и смотрит на ночной столик, на котором стоят телефон и фото президента России Владимира Путина.

Путин и Зюганов, или Только луна свидетель

Путин и Зюганов, или Только луна свидетель

Политика9 ч. назад
Акция в поддержку Алексея Навального в Берлине, январь 2023 года

Европарламент требует от властей РФ освободить Навального

Европарламент требует от властей РФ освободить Навального

Права человека10 ч. назад
На судебном процессе по делу волнений в Нукусе

Дело о протестах в Нукусе: что беспокоит правозащитников

Дело о протестах в Нукусе: что беспокоит правозащитников

Правосудие и закон10 ч. назад
На главную страницу