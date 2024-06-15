При обмене заключенными Иран освободил шведа - дипломата ЕС

При обмене заключенными Иран освободил шведа - дипломата ЕС15 июня 2024 г.
В результате обмена заключенными со Швецией Иран освободил двух шведских подданных, в том числе сотрудника внешнеполитического ведомства ЕС Юхана Флодеруса. Процедура обмена прошла в субботу, 15 июня, в столице Омана Маскате.
"Мы рады известию об освобождении коллеги из ЕС и гражданина Швеции Юхана Флодеруса и его соотечественника Саида Азизи. Мы благодарим власти Швеции и Омана. Другие граждане ЕС все еще находятся в Иране, будучи произвольно задержанными. Мы продолжим добиваться их освобождения вместе с представителями стран ЕС", - написал в этой связи верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Саид Азизи, освобожденный Ираном вместе с Юханом Флодерусом, имеет шведское и иранское гражданство.
Почти 800 дней в заключении в Иране
Как пишет шведское онлайн-издание Aftonbladet, 33-летний Юхан Флодерус провел в Иране в заключении 790 дней. Издание уточняет, что он и Азизи уже вылетели в Швецию.
"17 апреля 2022 года Йохан Флодерус был арестован в Иране. С тех пор - в течение 790 дней - он находился в тюрьме, его безосновательно обвиняли в шпионаже и грозили смертной казнью. Сейчас он летит на самолете домой в Швецию, - говорится в заявлении премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона по случаю освобождения шведских граждан в Иране, опубликованном на сайте правительства королевства. - В том же самолете летит шведский гражданин Саид Азизи, арестованный по столь же ложным обвинениям в ноябре 2023 года".
"Сейчас я поговорил с Юханом Флодерусом и Саидом Азизи, которые находятся на борту самолета, направляющегося в Швецию. Впереди долгое путешествие, но приятно слышать их голоса. Оба сказали, что в сложившихся обстоятельствах чувствуют себя неплохо. Они с нетерпением ждут возвращения домой и встречи со своими семьями", - написал Кристерссон также в соцсети X.
Освобождение Швецией иранца Хамида Нури
Со своей стороны Швеция выпустила на свободу бывшего иранского чиновника Хамида Нури, который в 2019 году был приговорен в скандинавском королевстве к пожизненному заключению за убийство и серьезное нарушение международного права.
По данным "Радио Свобода", обвинение против Нури касалось участия в массовых убийствах заключенных иранских тюрем в 1988 году по приказу тогдашнего верховного лидера Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни. "Тогда были убиты, по данным правозащитников, около 5 тысяч человек. Нури был задержан в Швеции в 2019 году, прилетев туда как турист", - уточняется в публикации. По данным СМИ, Нури уже вылетел в Тегеран.
Посредником при организации обмена заключенными между Швецией и Ираном выступил Оман.