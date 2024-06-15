  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаШвеция

При обмене заключенными Иран освободил шведа - дипломата ЕС

Александра Иванова
15 июня 2024 г.

Швед Юхан Флодерус был арестован в Иране в апреле 2022 года и провел в заключении 790 дней. Швеция освободила из тюрьмы иранца Хамида Нури.

https://p.dw.com/p/4h5dM
Шведский дипломат Юхан Флодерус в иранском суде, декабрь 2023 года
Шведский дипломат Юхан Флодерус в иранском суде, декабрь 2023 годаФото: Amir Abbas Ghasemi/MIZAN NEWS AGENCY/AFP/Getty Images

В результате обмена заключенными со Швецией Иран освободил двух шведских подданных, в том числе сотрудника внешнеполитического ведомства ЕС Юхана Флодеруса. Процедура обмена прошла в субботу, 15 июня, в столице Омана Маскате.

"Мы рады известию об освобождении коллеги из ЕС и гражданина Швеции Юхана Флодеруса и его соотечественника Саида Азизи. Мы благодарим власти Швеции и Омана. Другие граждане ЕС все еще находятся в Иране, будучи произвольно задержанными. Мы продолжим добиваться их освобождения вместе с представителями стран ЕС",  - написал в этой связи верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Саид Азизи, освобожденный Ираном вместе с Юханом Флодерусом, имеет шведское и иранское гражданство.

Почти 800 дней в заключении в Иране

Как пишет шведское онлайн-издание Aftonbladet, 33-летний Юхан Флодерус провел в Иране в заключении 790 дней. Издание уточняет, что он и Азизи уже вылетели в Швецию.

"17 апреля 2022 года Йохан Флодерус был арестован в Иране. С тех пор - в течение 790 дней - он находился в тюрьме, его безосновательно обвиняли в шпионаже и грозили смертной казнью. Сейчас он летит на самолете домой в Швецию, - говорится в заявлении премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона по случаю освобождения шведских граждан в Иране, опубликованном на сайте правительства королевства. - В том же самолете летит шведский гражданин Саид Азизи, арестованный по столь же ложным обвинениям в ноябре 2023 года".

"Сейчас я поговорил с Юханом Флодерусом и Саидом Азизи, которые находятся на борту самолета, направляющегося в Швецию. Впереди долгое путешествие, но приятно слышать их голоса. Оба сказали, что в сложившихся обстоятельствах чувствуют себя неплохо. Они с нетерпением ждут возвращения домой и встречи со своими семьями", - написал Кристерссон также в соцсети X.

Освобождение Швецией иранца Хамида Нури

Со своей стороны Швеция выпустила на свободу бывшего иранского чиновника Хамида Нури, который в 2019 году был приговорен в скандинавском королевстве к пожизненному заключению за убийство и серьезное нарушение международного права.

По данным "Радио Свобода", обвинение против Нури касалось участия в массовых убийствах заключенных иранских тюрем в 1988 году по приказу тогдашнего верховного лидера Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни. "Тогда были убиты, по данным правозащитников, около 5 тысяч человек. Нури был задержан в Швеции в 2019 году, прилетев туда как турист", - уточняется в публикации. По данным СМИ, Нури уже вылетел в Тегеран.

Посредником при организации обмена заключенными между Швецией и Ираном выступил Оман.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Titel: Stagnation Bildbeschreibung: iranische Wirtschaft stagniert. Kurz vor iranisches Neujahr zeigen sich die Bürge beim Konsum zurückhaltend. Stichwörter: Iran, Wirtschaft, Bazar, Basar, Quelle: MEHR Lizenz: Frei Zulieferer: Mahmood Salehi

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

Иран: жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

Население Ирана все больше страдает от последствий экономического кризиса, возникшего из-за санкций, введенных Западом, и экономических просчетов правительства Ахмадинежада.
Политика5 июня 2013 г.11 фото
external

Раиси погиб, Нетаньяху под угрозой ареста, мобилизация в Украине в действии

Раиси погиб, Нетаньяху под угрозой ареста, мобилизация в Украине в действии

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Иранская ‎делегация возвращалась из Азербайджана, в вертолете также находились ‎высокопоставленные чиновники, в том числе глава МИД Ирана. В стране ‎планируют в течение 50 дней организовать новые выборы.
20 мая 2024 г.27:58 мин.
В Иране многие женщины находятся в тюрьме по политическим мотивам

"Женщин пытали особым образом". Иранка - о 9 годах в тюрьме

"Женщин пытали особым образом". Иранка - о 9 годах в тюрьме

Иранка Монире Барадаран - бывшая политзаключенная. С 1991 года живет в Германии. В интервью DW она рассказывает, как в 1980-е годы в Иране обращались с женщинами в тюрьме и чем отличаются сегодняшние протесты.
Политика27 октября 2022 г.
Показать еще