При новом пожаре в Ростовской области загорелись жилые дома

Власти утверждают, что новый пожар в Пролетарске не связан с продолжающимся несколько дней возгоранием на нефтебазе.

Новое масштабное возгорание произошло в Пролетарске Ростовской области, где уже несколько дней продолжается пожар на нефтебазе. Огнем оказались охвачены жилые дома, пожару присвоен третий ранг сложности, сообщило вечером в пятницу, 23 августа, МЧС России.

Согласно заявлению ведомства, возгорание произошло в зарослях камыша у водоема на окраине города, но в связи с сильным ветром огонь перекинулся на три здания на находившейся рядом улице - два жилых дома и один строящийся. К тушению привлекли 37 специалистов и 23 единицы техники.

В Ростовской области уже седьмые сутки не могут потушить пожар на нефтебазе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в своем Telegram-канале, что пожар, охвативший жилые дома на окраине Пролетарска, не связан с возгоранием на местной нефтебазе. "Очаги находятся друг от друга на расстоянии в 5 км", - указал чиновник.

В то же время он заявил о введении в Ростовской области запрета на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе "до особого распоряжения". Причину введения запрета Голубев не уточнил.

В Пролетарске с 18 августа не могут потушить пожар на нефтебазе Росрезерва. Возгорание на складе с топливом началось после атаки БПЛА. По данным местных СМИ, вечером 21 августа на нефтебазе прогремел новый взрыв, после чего возгорание усилилось. На фоне происходящего на сайтах объявлений появились предложения о продаже других НПЗ и нефтебаз в регионе, сообщали СМИ.

Утром 23 августа горящая нефтебаза в Пролетарске подверглась очередной атаке БПЛА, писал Telegram-канал Baza. Однако на этот раз дрон был сбит, в результате его падения никто не пострадал, утверждает источник СМИ.

Украина продолжительное время атакует нефтебазы в РФ, хотя США были против

Атака на нефтебазу в Пролетарске - далеко не первый подобный инцидент в РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ранее атакам подвергались нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы в различных регионах, вплоть до объектов под Санкт-Петербургом, который находится на расстоянии около 900 км от украинской границы. Как минимум один украинский БПЛА долетал до НПЗ в Татарстане - по экспертной оценке, он преодолел 1200 км пути до цели. А одной из последних подобных атак стал удар по нефтебазе в Курской области незадолго до начала наступательной операции ВСУ в регионе.

Весной 2024 года в СМИ появились сообщения о том, что США попросили Украину ограничить атаки по российским объектам нефтяной промышленности, так как это может негативно сказаться на общемировых ценах на нефть. Для Украины же подобные атаки обусловлены тем, что производящие топливо для военных нужд РФ заводы считаются Киевом законными военными целями. Это мнение поддержала и Парламентская ассамблея Совета Европы.