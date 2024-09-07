При нападении с ножом в Карлсруэ ранен посетитель вокзала

Машинист поднял тревогу, увидев, как неизвестный с ножом атаковал 32-летнего мужчину на центральном вокзале Карлсруэ. Нападавшему удалось скрыться. Полиция заверяет, что опасности для жителей нет.

Неизвестный с ножом тяжело ранил 32-летнего мужчину на центральном вокзале Карлсруэ и скрылся. Нападавшего ищут, сообщила полиция в субботу, 7 сентября.

Стражи порядка исходят из того, что атака была совершена по личным мотивам. Пока неизвестно, были ли знакомы нападавший и его жертва. Опасности для местных жителей нет, заверила полиция.

Оцепление и приостановка железнодорожного сообщения

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Тревогу поднял машинист одного из поездов, уведомивший единый центр управления о ножевой атаке на платформе. Часть вокзала была оцеплена для проведения обыска. Движение поездов было на время прекращено.

Пострадавший доставлен в больницу, его жизни в данный момент ничто не угрожает. Мужчина пока не комментировал нападение.