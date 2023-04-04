При крушении поезда под Гаагой погиб один человек

Двухэтажный поезд врезался в строительный кран на отрезке железнодорожных путей между Гаагой и Амстердамом. В итоге погиб один строительный рабочий, около 30 человек получили травмы.

Двухэтажный пассажирский поезд в Нидерландах, в 15 км от Гааги, около 03.30 (04.30 мск) во вторник, 4 апреля, врезался в строительный кран и сошел с рельсов. В результате несчастного случая, который произошел в районе деревни Ворсхотен в провинции Южная Голландия, погиб один человек - железнодорожный рабочий. Травмы получили около 30 человек.

Машинист поезда был доставлен в больницу с многочисленными переломами. Причины аварии на данный момент остаются непроясненными. Расследование ведется ускоренными темпами, указали в пресс-службе нидерландской полиции. Собственное расследование причин случившегося начала также прокуратура.

Из-за ремонта часть путей была закрыта

Сообщается, что поезд, перевозивший около 50 пассажиров, после столкновения со строительным краном на большой скорости съехал в поле. Трагедия произошла на отрезке железнодорожных путей между Гаагой и Амстердамом, где проходили плановые ремонтные работы. Из-за них два из четырех путей были закрыты для движения. Сейчас эксперты выясняют, где именно находился при этом строительный кран.

На сайте компании ProRail , занимающейся эксплуатацией данного отрезка сети железных дорог, указано, что в тот же строительный кран врезался и грузовой поезд, однако он не перевозил опасного груза.

Король Нидерландов посетил место происшествия

"Это был черный день для железной дороги", - такими словами прокомментировал случившееся Джон Воппен - глава компании ProRail. Посетивший место происшествия король Нидерландов Виллем-Александер также оказался потрясен масштабами разрушений, вызванных крушением пассажирского поезда.

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