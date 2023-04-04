При крушении поезда под Гаагой погиб один человек

Двухэтажный поезд врезался в строительный кран на отрезке железнодорожных путей между Гаагой и Амстердамом. В итоге погиб один строительный рабочий, около 30 человек получили травмы.
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Двухэтажный пассажирский поезд в Нидерландах, в 15 км от Гааги, около 03.30 (04.30 мск) во вторник, 4 апреля, врезался в строительный кран и сошел с рельсов. В результате несчастного случая, который произошел в районе деревни Ворсхотен в провинции Южная Голландия, погиб один человек - железнодорожный рабочий. Травмы получили около 30 человек.
Машинист поезда был доставлен в больницу с многочисленными переломами. Причины аварии на данный момент остаются непроясненными. Расследование ведется ускоренными темпами, указали в пресс-службе нидерландской полиции. Собственное расследование причин случившегося начала также прокуратура.
Из-за ремонта часть путей была закрыта
Сообщается, что поезд, перевозивший около 50 пассажиров, после столкновения со строительным краном на большой скорости съехал в поле. Трагедия произошла на отрезке железнодорожных путей между Гаагой и Амстердамом, где проходили плановые ремонтные работы. Из-за них два из четырех путей были закрыты для движения. Сейчас эксперты выясняют, где именно находился при этом строительный кран.
На сайте компании ProRail, занимающейся эксплуатацией данного отрезка сети железных дорог, указано, что в тот же строительный кран врезался и грузовой поезд, однако он не перевозил опасного груза.
Король Нидерландов посетил место происшествия
"Это был черный день для железной дороги", - такими словами прокомментировал случившееся Джон Воппен - глава компании ProRail. Посетивший место происшествия король Нидерландов Виллем-Александер также оказался потрясен масштабами разрушений, вызванных крушением пассажирского поезда.