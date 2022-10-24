При обстреле концерта в Мьянме погибли более 60 человек
Анна Мельникова
1 ч. назад
Очевидцы заявили, что военные в Мьянме нанесли авиаудары по собравшимся на концерт в честь годовщины основания Организации независимости Качина.
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На севере Мьянмы более 60 человек погибли в результате авиаударов, нанесенных военными по концерту в честь 62-й годовщины создания Организации независимости Качина (Kachin Independence Organisation, KIO). Об этом в понедельник, 24 октября, сообщают агентства Associated Press и dpa, ссылаясь на участников концерта и спасателей. По их данным, ранения получили около сотни человек.
Правозащитная организация Amnesty International осудила действия хунты в Мьянме. "Военные продемонстрировали безжалостное пренебрежение к жизням мирных жителей в своей нарастающей кампании против оппонентов. Трудно поверить, что военные не знали о присутствии значительного числа гражданских лиц на месте этого нападения", - считают правозащитники.
Кроме того, в Amnesty International призвали участников предстоящего саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пересмотреть подход к кризису в Мьянме. "АСЕАН должна активизироваться и сформулировать более решительный курс действий, чтобы военные лидеры положили конец эскалации репрессий", - уверены правозащитники. Саммит АСЕАН состоится 26-27 октября в Индонезии.
С момента путча 1 февраля 2021 года хунта подавляла все попытки жителей Мьянмы провести массовые митинги, забастовки и акции гражданского неповиновения. ООН в 2021 году зафиксировала стрельбу на поражение по толпам протестующих в городах по всей стране. По подсчетам организации в поддержку политзаключенных Assistance Association for Political Prisoners, после военного переворота в стране были убиты 2388 человек, а почти 16 тысяч - арестованы.
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