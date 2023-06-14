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Президенты Украины и Польши обсудили военную помощь Киеву

Анатолий Арни
1 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 июня.

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Украинские военные под Бахмутом
Украинские военные под БахмутомФото: Libkos/AP Photo/picture alliance

На 477-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 15 июня (время московское).

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Власти США рассчитывают, что украинские военнослужащие завершат обучение работе с танками M1 Abrams к концу лета, сообщила американская медиакомпания CBS со ссылкой на представителей министерства обороны Соединенных Штатов. По их словам, сейчас служащие ВСУ проходят обучение в Германии на специально оборудованных боевых машинах. Ожидается, что Украина получит 31 обещанный танк M1 Abrams осенью.

Президенты Украины и Польши обсудили военную помощь Киеву

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Главы государств обсудили, в частности, военную помощь Киеву, потребности украинских войск и перспективу членства Украины в НАТО, сообщил украинский лидер. Варшава "реалистично воспринимает потребность" во вступлении Украины в Североатлантический альянс, указал Зеленский. По его словам, оба президента согласовали дальнейшие шаги в контексте подготовки к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.

Хроника событий 14 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 июня 00.00 - 13.59 >>>

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