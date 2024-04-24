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Президенты ФРГ и Турции подтвердили цель сближения стран

Даниил Сотников
24 апреля 2024 г.

В ходе визита Штайнмайера в Турцию президент Германии подчеркнул "очевидный интерес" к сближению и улучшению сотрудничества между двумя странами.

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Президенты Германии и Турции Франк-Вальтер Штайнмайер и Реджеп Тайип Эрдоган
Президенты Германии и Турции Франк-Вальтер Штайнмайер и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Президенты Германии и Турции Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи на совместной пресс-конференции в Анкаре в среду, 24 апреля, подтвердили "очевидный интерес" к сближению и улучшению сотрудничества между двумя странами.

"Правовая определенность и верховенство закона являются важными условиями", - подчеркнул Штайнмайер, пожелав Турции "динамичного, демократического, европейско-ориентированного развития". Президент ФРГ отметил, что ни с одной другой страной в мире у Германии нет такого количества "столь тесных семейных связей", как с Турцией. "Мы нужны друг другу", - заключил Штайнмайер.

"Мы согласны с тем, что хотим расширить наши отношения", - заявил Эрдоган, отметив при этом обеспокоенность Анкары в связи с "ростом правоэкстремистских и ксенофобских проявлений" в Германии.

Эрдоган обвинил Запад в игнорировании страданий жителей сектора Газа

Президент Турции в своем выступлении обвинил Запад в том, что он закрывает глаза на страдания гражданского населения в секторе Газа. "Наши немецкие друзья должны увидеть эту трагическую ситуацию", - заявил Эрдоган после встречи с Штайнмайером, добавив, что, по его мнению, весь Запад занял сторону Израиля. Кроме того, Эрдоган призвал полностью снять ограничения на экспорт оружия в Турцию.

Президент Турции поддерживает тесные контакты с террористической группировкой ХАМАС, напоминает агентство AFP. За несколько дней до визита президента ФРГ Эрдоган встретился с одним из лидеров организации Исмаилом Ханией. По данным американского аналитического центра "Фонд защиты демократии" (Foundation for Defense of Democracies, FDD), ХАМАС получает не только политическую, но также финансовую и материальную поддержку от Анкары.

Эрдоган осудил крупномасштабную террористическую атаку ХАМАС на Израиль, в ходе которой 7 октября 2023 года боевики, по данным израильских властей, убили около 1200 человек и похитили 240 заложников. Но одновременно Эрдоган назвал ХАМАС "группой сопротивления". С другой стороны, он неоднократно называл Израиль, близкого союзника НАТО, "террористическим государством".

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