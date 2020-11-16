 ЦИК Молдовы объявил победителем на выборах Майю Санду | Новости из Германии о Европе | DW | 20.11.2020

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Европа

ЦИК Молдовы объявил победителем на выборах Майю Санду

Лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду получила 57,7% голосов во втором туре выборов. Действующего президента Игоря Додона поддержали 42,28% избирателей.

Избранный президент Молдавии Майя Санду

Избранный президент Молдавии Майя Санду (фото из архива)

Победителем президентских выборов в Молдове официально признана бывший премьер-министр страны Майя Санду. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы в пятницу, 20 ноября, по итогам подсчета всех голосов. По данным ЦИК, кандидатуру Санду поддержали 57,72% жителей страны, а ее соперника Игоря Додона - 42,28%.

В первом туре выборов, прошедшем 1 ноября, действующий глава государства Додон набрал 32,61 процента голосов, а председатель проевропейской Партии действия и солидарности (PAS) Санду - 36,16 процента. Явка составила около 43 процентов. Второй тур выборов прошел 15 ноября.

Санду - за европейское будущее без олигархов

В рамках предвыборной кампании Санду призывала вместе строить европейское будущее Молдовы без олигархов и коррупции. В обращении к русскоязычным гражданам страны в сети Facebook политик обещала, что в случае ее избрания не будут закрыты русские школы и ущемлен русский язык, "люди могут отмечать праздники, в том числе 9 мая", День Победы.

По данным социологов, победу Санду обеспечили центральные районы Молдовы и Кишинев. Додон, занимающий высший государственный пост с конца 2016 года, в свою очередь, победил во многих сельских районах на севере и юге Молдавии, а также на избирательном участке в России. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.

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