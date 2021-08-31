Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис

Директор Национального музея Эстонии Алар Карис избран новым президентом балтийской республики. Во втором туре голосования в эстонском парламенте Рийгикогу 63-летний ученый заручился поддержкой необходимого большинства в две трети голосов - во вторник, 31 августа, в ходе внеочередного заседания парламента за него проголосовали 72 из 101 депутата, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
В ходе первого тура голосования, который прошел накануне, за Кариса проголосовали 63 депутата, при том что для избрания президентом требовалось не менее 68 голосов. Впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе - кандидатура Кариса была единственной, выдвинутой в ходе тайного голосования.
На посту главы государства молекулярный генетик Алар Карис сменит Керсти Кальюлайд, которая была президентом Эстонской Республики в течение одного срока, с 2016 года.
Церемония инаугурации намечена на 11 октября.
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Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина