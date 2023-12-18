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Президентом Египта в третий раз избран Абдель Фаттах ас-Сиси

Павел Мыльников
18 декабря 2023 г.

Действующий глава государства заручился поддержкой почти 90 процентов избирателей, а ближайший преследователь, лидер Народно-республиканской партии, набрал 4,5 процента голосов, сообщили в избиркоме.

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Абдель Фаттах ас-СисиФото: Jacquelyn Martin/Pool/AP Photo/picture alliance

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси набрал большинство голосов на выборах главы государства и заступит на свой третий срок. За 69-летнего политика отдали свои голоса 89,6 процента избирателей. Такие данные Национальная избирательная комиссия североафриканской страны обнародовала в понедельник, 18 декабря.

Выборы президента Египта прошли 10-12 декабря, явка составила 66,8 процента. Кандидатами на этот пост, помимо действующего главы государства, были лидер Народно-республиканской партии Хазем Омар, юрист и представитель партии "Новый Вафд" Абдель Санад Ямама, а также лидер Египетской социал-демократической партии Фарид Захран. Омар заручился поддержкой 4,5 процента избирателей, результаты двух других кандидатов оказались скромнее - Захран получил 4% голосов, а Ямама - 1,9%, указали в избиркоме.

Жесткость к оппозиции и поправки в конституцию

Абдель Фаттах ас-Сиси впервые вступил в должность президента североафриканской страны в июне 2014 года. Весной 2018-го он был переизбран на второй срок.

С момента вступления ас-Сиси на высший государственный пост египетское руководство проводит жесткую политику по отношению к оппозиции, отмечает агентство AFP. В 2019-м в конституцию Египта были приняты поправки, добавившие к действующему сроку два года и позволившие ас-Сиси баллотироваться на третий срок.

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