Президента Кипра выберут во втором туре

Бывший глава кипрского МИДа Никос Христодулидис лидирует по итогам первого тура выборов президента. Его соперником по второму туру 12 февраля станет экс-постпред Кипра при ООН Андреас Маврояннис.

42 мин. назад 42 мин. назад

42 мин. назад 42 мин. назад

На выборах президента Республики Кипр состоится второй тур. Это следует из предварительных официальных результатов, обнародованных в воскресенье, 5 февраля. Второй тур выборов пройдет 12 февраля.

По итогам обработки 100 процентов бюллетеней безусловным лидером первого тура стал бывший глава кипрского министерства иностранных дел Никос Христодулидис. Консервативный политик получил 32,04 процента голосов.

Экс-постпред при ООН опередил лидера правящей партии

За второе место, дающее право на участие в решающем туре, велась упорная борьба. Бывший главный переговорщик греко-кипрской стороны по урегулированию на острове и экс-постпред Кипра при ООН Андреас Маврояннис, поддерживаемый левой партией AKEL, набрал 29,6 процента голосов. Лидер правящей партии "Демократический сбор" (DISY) Авероф Неофиту заручился поддержкой 26,11 процента проголосовавших.

Президент входящей в Евросоюз Республики Кипр избирается всеобщим голосованием, формирует и возглавляет правительство. В выборах участвуют только греки-киприоты. Жители непризнанной Турецкой республики Северного Кипра не голосуют на выборах.

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