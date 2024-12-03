Президент Южной Кореи Юн отменил режим военного положения

Парламент Южной Кореи выступил против режима военного положения. Войска, мобилизованные для его реализации, вернулись на базу, сообщил Объединенный комитет начальников штабов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил об окончании действия режима военного положения в стране, введенного им же несколькими часами ранее, передает ранним утром в среду, 4 декабря, (по местному времени) южнокорейское информагентство Yonhap .

Перед этим парламент страны - Национальная ассамблея - выступил против режима военного положения. По данным агентства Reuters, поздно вечером 3 декабря за его отмену проголосовали 190 из 300 депутатов, которые смогли пройти в оцепленное здание парламента.

Согласно конституции Южной Кореи, парламент страны вправе отменить чрезвычайное положение, если за это проголосует большинство депутатов. После голосования спикер парламента У Вон Сик призвал Юна Сок Ёля отменить свое решение, назвав его недействительным.

Войска в Южной Корее вернулись на базу

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, войска, мобилизованные для реализации режима военного положения, вернулись на базу, что позволило восстановить нормальную обстановку, сообщает Yonhap.

После отмены закона о введении в стране режима военного положения представители оппозиционного блока усилили критику в адрес президента, а некоторые даже пригрозили инициировать процедуру его импичмента, следует из публикации.

Сам Юн Сок Ёль вновь призвал Национальное собрание прекратить "возмутительную" деятельность, которая, по его словам, парализует работу страны, включая попытки импичмента правительственных чиновников.

Реакция США на военного положение в Южной Корее

Как пишет Yonhap, "объявление военного положения вызвало шоковые волны в стране и за ее пределами". Так, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон наблюдает за развитием ситуации в Южной Корее "с серьезной озабоченностью". Его слова приводятся на сайте Госдепа .

Дипломат добавил, что альянс США и Южной Кореи остается "железным" и США готовы поддерживать Сеул "в его времена неопределенности", однако призвал к мирному разрешению ситуации. "Я также хочу подчеркнуть, что мы надеемся и ожидаем, что любые политические споры будут разрешены мирным путем и в соответствии с верховенством закона. Мы будем говорить больше по мере развития ситуации", - указал Кэмпбелл.