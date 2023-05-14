Президент Украины Зеленский прибыл в Париж

На 445-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 14 мая (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем прибытии в Париж. "С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем (Макроном, президентом Франции. - Ред.). Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", - написал глава украинского государства в Telegram-канале.

По информации агентства Reuters, украинского лидера во французской столице встретили премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна.

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Россия уже "геополитически" проиграла войну против Украины, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете L'Opinion. Глава французского государства привел в пример, среди прочего, расширение НАТО за счет Финляндии как неудачу для Москвы. Кроме того, Россия находится на пути к своего рода "вассальным отношениям с Китаем", добавил французский лидер.

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Представитель пророссийской "администрации" Запорожской области Владимир Рогов обвинил ВСУ в ударе по городу Пологи, который находится под контролем российских сил. По его словам, под огонь реактивных систем залпового огня "Град" попал маслоэкстракционный завод. Рогов не привел конкретных данных о пострадавших и возможных разрушениях. Украинская сторона пока не комментировала ситуацию.

Reuters: Президенты Франции и Украины встретятся в Париже вечером 14 мая

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Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 14 мая встретится в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство Reuters cо ссылкой на пресс-службу главы француского государства. По его данным, оба лидера обсудят военную и гуманитарную поддержку Украины.

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Германия продолжит поддерживать Украину в укреплении ее обороноспособности, предоставляя специализированные пакеты нового военного оборудования, говорится в совместной декларации Берлина и Киева, опубликованной по случаю визита украинского президента Владимира Зеленского в ФРГ. Стороны подтвердили приверженность привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных в связи с войной России против Украины, а также согласились с необходимостью усилить санкционное давление на Москву.

++19.35++

В течение суток российские силы нанесли по территории Украины шесть ракетных ударов, 27 авиационных ударов и совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. В результате пострадали мирные жители, были разрушены и повреждены частные жилые дома, гражданская и административная инфраструктура.

Вид на Бахмут с воздуха Фото: Libkos/AP Photo

Основные усилия силы РФ сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, добавили в Генштабе. В течение суток на этих участках фронта произошло около 30 боевых столкновений, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

++19.00++

Дипломаты и чиновники стран НАТО работают над решением, которое сигнализировало бы возможности для Украины присоединиться к Северотлантическому альянсу в будущем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом на июльском саммите НАТО в Вильнюсе альянс намерен предложить Украине немедленную помощь, но не членство прямо сейчас, пишет WSJ.

Замминистра обороны Украины сообщила о продвижении ВСУ под Бахмутом

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Подразделения ВСУ 14 мая захватили более десяти российских позиций на северных и южных окраинах Бахмута и "зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе", сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "В самом Бахмуте очень жарко. Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются ожесточенные бои", - написала она в своем Telegram-канале.

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Церемония вручения Зеленскому премии имени Карла Великого Фото: INA FASSBENDER/Pool/REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в своей речи на вручении Зеленскому престижной премии Карла Великого вновь выразил Украине "полную поддержку" со стороны Германии на пути страны к членству в Европейском Союзе. По словам главы правительства ФРГ, российское вторжение сделало очевидным тот факт, что Украина - это "часть европейской семьи". "Агрессивная война России сблизила Европейский Союз и Украину как никогда прежде", - подчеркнул Шольц.

++18.00++

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал бои в Бахмуте "прелюдией к контрнаступлению". "Украина перехватила инициативу. Это не означает, что Бахмут будет освобожден завтра. Но тяжелые бои будут продолжаться, а боеспособность России будет и дальше разрушаться. В более широком смысле Бахмут - это прелюдия к контрнаступлению. Это двери, которые открывают Украине возможность начать успешное контрнаступление", - сказал Подоляк в интервью немецкому изданию Bild. "Уже есть небольшие локальные сдвиги в разных частях Донецкой области. Контрнаступление - это серия действий, происходящих в течение определенного периода времени", - добавил он.

Французские СМИ: Президент Украины вечером 14 мая прибудет в Париж

++17.30++

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 мая прибудет с визитом в Париж, передают французские СМИ BFM TV, Le Figaro и Agence France Presse со ссылкой на источники. Официально о визите Зеленского во Францию пока не сообщалось.

++17.00++

В результате очередного российского обстрела Харьковской области погибли двое человек, сообщил глава региона Олег Синегубов. По его словам, в селе Старица погибли 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.

++16.30++

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя крушение накануне нескольких летательных аппаратов ВКС РФ в Брянской области, намекнул, что к этому может быть причастна российская ПВО. "Четыре самолета, если провести круг по местам их падения, получается, что этот круг диаметром 40 километров. То есть радиус круга - 20 километров. А теперь зайдите в интернет и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга, и дальше выстройте сами свои версии", - сказал Пригожин, добавив, что он не в курсе деталей произошедшего. Российские власти до сих пор официально не сообщали о причинах крушения. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил и не отверг причастность ВСУ к удару.

++16.00++

В Ахене на западе Германии около тысячи людей собрались на демонстрацию в поддержку Украины в преддверии вручения президенту этой страны Владимиру Зеленскому престижной премии имени Карла Великого, сообщает агентство dpa. Люди, большинство из которых были украинцами, вышли с национальными флагами и лозунгами "Ахен поддерживает Украину". Параллельно в городе около 300 человек приняли участие в пророссийском марше, выйдя на улицы с лозунгами "Мир с Россией" и "Я не воюю с Россией", сообщила полиция города.

На сайте DW опубликован репортаж о встрече Владимира Зеленского с президентом и канцлером Германии в Берлине

Зеленский связал визит в ЕС с будущей "коалицией истребителей"

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Визиты президента Украины Владимира Зеленского в европейские столицы связан, в том числе с намерением создать "коалицию истребителей" для обсуждения поставок Киеву военной авиации, заявил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцев (Olaf Scholz). "Частично мои визиты по столицам Европы направлены именно на это. Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали в этой коалиции Украину. Для нас это очень важно", - сказал Зеленский.

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В результате российского артиллерийского обстрела села Республиканец в Херсонской области погиб 64-летний мужчина. В момент удара он находился в собственном огороде, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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В Херсонской области пять человек погибли, подорвавшись на взрывном устройстве, оставшемся после российской оккупации, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Снаряд взорвался на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской общины. "Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему - 68", - написал Ермак.

Минобороны РФ заявило о гибели двух полковников под Бахмутом

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Вид на Бахмут с воздуха Фото: Libkos/AP Photo

В Минобороны России сообщили о гибели двух кадровых военных высшего офицерского состава в районе Бахмута: командира 4-й мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко. Как утверждают в ведомстве, они находились на передовой и лично руководили боем.

Евгений Бровко, сообщает ведомство, получил "множественные осколочные ранения" во время отражения одной из атак в Бахмуте, а Макаров оказался "тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя".

Хроника событий 14 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 мая 14.00 - 23.59 >>>

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