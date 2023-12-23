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Киев ввел санкции в отношении десятков человек и компаний

Павел Мыльников
23 декабря 2023 г.

В утвержденных Зеленским санкциях СНБО - 51 человек и 134 компании. Меры включают блокировку активов и прекращение торговых операций.

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Офис президента Украины в Киеве
Офис президента Украины (фото из архива)Фото: Daniel Naupold/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 23 декабря, утвердил санкции в отношении десятков юридических и физических лиц. Глава государства своими указами ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В перечне присутствует 51 человек, большинство из них - граждане России. Под санкции попали также гражданин Кипра, двое подданных Великобритании, трое украинцев, трое граждан Латвии, семеро лиц с двойными гражданством РФ и Украины и один обладатель гражданств России и Латвии.

Кроме того, штрафные меры коснулись 134 компаний, в основном расположенных в России или аннексированных регионах Украины. Однако в перечне указаны и пять фирм из Латвии, три - из США, две кипрские компании, а также по одному юрлицу с регистрацией в Австрии, Беларуси и на Британских Виргинских островах.

Блокировка активов и аннулирование лицензий

Санкции в отношении физлиц введены на срок от 3 до 50 лет, в отношении компаний они действуют от 3 до 10 лет. Штрафные меры среди прочего предусматривают блокировку активов на банковских счетах, аннулирование лицензий, а также прекращение торговых операций и транзита ресурсов.

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