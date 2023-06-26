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Президент Украины: ВСУ продвинулись на всех направлениях

Дмитрий Андреев
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 июня.

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Украинские военнослужащие на бронетранспортере под Бахмутом
Украинские военные под БахмутомФото: Iryna Rybakova/AP/dpa/picture alliance

На 489-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий вторника, 27 июня (время московское).

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Украинские военнослужащие в течение 26 июня продвинулись вперед на всех направлениях, заявил президент страны Владимир Зеленский. "Это счастливый день. Я пожелал ребятам больше подобных дней", - добавил глава государства, посетивший передовые позиции в Донбассе и Запорожской области.

"Беларускі Гаюн" отрицает появление в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер"

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Боевики частной военной компании "Вагнер" пока не вошли на территорию Беларуси, сообщает белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". "До сих пор никто из белорусов не видел колонны ЧВК "Вагнер" на территории нашей страны", - подчеркнула команда проекта.

Несколькими часами ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к жителям РФ прокомментировал мятеж основателя ЧВК Евгения Пригожина и, среди прочего, предложил боевикам "уйти в Беларусь". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 июня заявил, что создатель "Группы Вагнера" "уйдет в Беларусь" в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Хроника событий 26 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 июня 00.00 - 13.59 >>>

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