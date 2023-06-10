Президент Украины встретился в Киеве с премьером Канады

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 июня.

На 472-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 10 июня (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром финансов Христей Фриланд. "Несмотря на все попытки России сломать наш народ, украинцы продолжают бороться за независимость и свободу. И в нашей победе мы будем так же вместе, как сейчас на нашем пути защиты жизни и людей", - написал украинский лидер в Telegram.

В ходе встречи Зеленский и Трюдо приняли совместную декларацию . В ней, в частности, указывается, что с февраля 2022 года Оттава выделила на широкомасштабную помощь Украине более 8 миллиардов канадских долларов и будет продолжать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку столько, сколько потребуется - как самостоятельно, так и через в рамках G7, НАТО, ООН и других форматов.

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Только 15 процентов из всех укрытий в Киеве полностью пригодны к использованию, еще 50 процентов - технически пригодны, но нуждаются в ремонте. Такие данные привел министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, который вместе со специальной комиссией в течение недели обошел с проверкой все 4655 укрытий в украинской столице. По его словам, результаты оказались неутешительны: лишь приблизительно 44 процента убежищ находятся в свободном доступе, еще 21 процент открывают дежурные во время тревоги в течение пяти минут.

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Шведский производитель гигиенической продукции Essity заявил , что нашел покупателя для своего бизнеса в РФ и намерен уйти из страны во втором квартале 2023 года. Компания, владеющая среди прочего брендами Zewa, Libresse и Libero, объявила о намерении уйти из РФ еще в апреле 2022 года, но только сейчас сообщила, что сделка одобрена российскими властями.

Сумма сделки и имя покупателя не были названы.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что не собирается обрывать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Выступая на 38-м съезде Евангелической церкви Германии в Нюрнберге, он отметил, что разговаривал с Путиным и после начала войны в Украине, и предполагает "сделать это снова в ближайшее время".

По словам немецкого лидера, следует понять, что вывод российских войск из Украины является необходимым условием для достижения "справедливого мира". "Переговоры - это нормально. Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры", - указал Шольц.

Власти: После разрушения плотины КГЭС 27 человек по-прежнему не найдены

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После разрушения плотины Каховской ГЭС, по последним данным украинских властей, пропавшими без вести числятся 27 человек. Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Игорь Клименко . По его словам, в Херсонской области подтоплены 47 населенных пунктов, из них 33 (3815 домов) находятся на подконтрольной Украине территории, 14 - на оккупированной российскими войсками, Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт.

Эвакуированы в общей сложности 3556 человек, в том числе 327 детей. Погибло 5 человек, ранены при обстрелах во время эвакуационных мероприятий - 11, указал Клименко.

В Днепропетровской области, по его словам, отсутствует водоснабжение у более 89 тысяч абонентов в 26 населенных пунктах.

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При обстреле эвакуационных групп в Херсоне ранены двое полицейских и несовершеннолетняя девушка, сообщает Национальная полиция Украины . В городе повреждены многоэтажные и частные дома, где после попадания снарядов возникли пожары.

По данным полиции, по населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов нанесены удары из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и БПЛА. От авианалета пострадали город Берислав, села Змиевка и Новоберислав, взрывами управляемых бомб повреждены жилые дома.

В селе Тягинка тяжело ранен 64-летний местный житель, повреждены ангары. От взрыва боеприпасов с дрона ранены двое полицейских.

Премьер и глава Минфина Канады приехали в Киев

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр финансов Христя Фриланд в Киеве Фото: Frank Gunn/The Canadian Press/AP/picture alliance

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает канадское радио. По его данным, в этой поездке главу правительства сопровождает министр финансов Христя Фриланд.Фриланд.

Визит из соображений безопасности готовился в обстановке секретности, как премьер добирался в Киев, не сообщается, отмечает радиостанция. Это уже вторая поездка Трюдо в Киев за последний год.

Хроника событий 10 июня 00.00 - 13.59 >>>

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