Президент Украины: РФ за неделю потеряла 5 боевых самолетов

ВСУ в последние дни заявили об уничтожении четырех Су-34 и одного Су-30СМ. Минобороны РФ это не комментирует. Киев рассчитывает укрепить противовоздушную оборону Украины в 2024 году.

В пределах одной недели Вооруженные силы Украины сбили 5 военных самолетов российской армии. Такие данные президент Украины Владимир Зеленский привел в понедельник, 25 декабря. "Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 "шахедов" и несколько ракет, но еще две российские "сушки", - написал глава государства в Telegram-канале.

"Всего за неделю у террористов минус 5 самолетов. Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год -настроение наших возможностей", - указал Зеленский, пояснив, что речь идет о возможностях в переговорах с государствами-партнерами и укреплении украинского воздушного щита. Президент поблагодарил ВСУ "за меткость и силу".

Новая воздушная атака на Украину

Минувшей ночью Украина вновь подверглась воздушной атаке РФ. По данным ВСУ, удалось сбить 28 из 31 беспилотного летательного аппарата Shahed, высокоточную авиационную ракету Х-59 и противорадиолокационную ракету Х-31П.

Кроме того, украинские военные заявили об уничтожении двух российских боевых истребителей - Су-34 над Донецкой областью и Су-30СМ над акваторией Черного моря. А 22 декабря командующий украинских Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что на южном направлении были сбиты три российских СУ-34. Минобороны РФ не подтверждало потери боевых самолетов, российский провоенный Telegram-канал Fighterbomber 22 декабря сообщил об одной боевой потере.

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