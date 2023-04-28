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Украниские военные около гаубицы M119 под Бахмутом
Украниские военные под БахмутомФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS
КонфликтыУкраина

Президент Украины призвал к дальнейшим поставкам оружия

Павел Мыльников
23 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 апреля.

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На 430-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 29 апреля (время московское).

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Эффективная борьба украинских военных с российскими ракетными атаками указывает на существенную роль вооружений, в том числе поставляемых Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. В течение суток 28 апреля украинским Воздушным силам удалось сбить 21 российскую ракету из 23, отметил он. "Это снова доказывает, что становить террор и спасти людей можно только оружием. ПВО, современная авиация, без которой не бывает полностью эффективной ПВО. Артиллерия, бронетехника. Все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность нашим городам, нашим селам как в тылу, так и на передовой. Чтобы вернуть безопасность и нашим людям, которые пока, к сожалению, на оккупированной территории", - подчеркнул глава государства.

Хроника событий 28 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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