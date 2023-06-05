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Президент Украины поблагодарил ВСУ на Бахмутском направлении

Дмитрий Вачедин
20 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 июня.

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Украинские танкисты в районе Бахмута
Украинские танкисты в районе БахмутаФото: Libkos/AP PhotoZ/picture alliance

На 468-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 6 июня (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих, подчеркнув, что те "дали за день именно те новости, которых мы ожидаем". "Бахмутское направление - молодцы, воины!" - заявил глава государства в вечернем видеообращении, не приведя подробности. Ранее заместитель министра обороны страны Анна Маляр указала, что Вооруженные силы Украины перешли в наступление на некоторых направлениях, а эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, где ВСУ двигаются "довольно широким фронтом".

Хроника событий 5 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 июня 00.00 - 13.59 >>>

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