Президент Турции: Украина заслуживает членства в НАТО

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 июля.

На 500-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий субботы, 8 июля (время московское).

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Украина заслуживает членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. Слова главы турецкого государства прозвучали за считанные дни до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, на котором, как стало известно, Киев все же не получит приглашения вступить в НАТО.

Турция продолжит прилагать усилия для окончания войны путем переговоров, заявил Эрдоган. Кроме того, Анкара надеется на продление Черноморской зерновой инициативы, указал турецкий лидер. Срок действия соглашения об экспорте зерна, участниками которого являются Россия, Турция, Украина и ООН, истекает 17 июля.

Президент России Владимир Путин в августе посетит Турцию, отметил Эрдоган. Главы государств обсудят обмен пленными между РФ и Украиной, добавил турецкий лидер. Этот же вопрос Эрдоган затронул и на встрече с Зеленским.

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Германия передала Украине новую партию военной помощи, следует из реестра на сайте правительства ФРГ. В новый пакет вошли еще один мост для мостоукладчика Biber и еще один мостоукладчик, одна бронированная инженерная машина Dachs, 3 полуприцепа и 6 большегрузных автомобилей HX81, а также 2 датчика для защиты от беспилотных летательных аппаратов и 3 генератора шумовых испульсов.

Хроника событий 7 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 июля 00.00 - 13.59 >>>

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