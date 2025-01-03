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Экономика и бизнесСША

Байден заблокировал продажу US Steel японской Nippon Steel

Павел Мыльников
3 января 2025 г.

Переход одного из крупнейших производителей стали в США под иностранный контроль способен нанести ущерб национальной безопасности, пояснил Белый дом.

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Сотрудник US Steel на митинге в Питтсбурге в поддержку приобретения компании японской корпорацией Nippon Steel
В Белом доме видят важность сильной сталелитейной промышленностиФото: Gene J. Puskar/AP Photo/picture alliance

Президент США Джо Байден заблокировал продажу сталелитейной компании US Steel крупнейшей в Японии сталелитейной корпорации Nippon Steel. Соответствующий указ глава Белого дома подписал в пятницу, 3 января.

Переход одного из крупнейших производителей стали в Соединенных Штатах под иностранный контроль способен нанести ущерб национальной безопасности, пояснил Байден. Черная металлургия и сталевары являются опорой США, добавил он, указав на решающее значение этой отрасли тяжелой промышленности для устойчивых цепочек поставок.

Американские сталелитейные компании долгое время сталкивались с несправедливой торговой практикой, поскольку иностранные предприятия поставляли на мировой рынок сталь по искусственно заниженным ценам, подчеркнул глава Белого дома. Это приводило к потере рабочих мест и закрытию заводов в США, отметил он.

Профсоюз в США доволен, японцы грозят судом

Профсоюз сталеваров United Steelworkers приветствовал позицию Вашингтона. Председатель объединения Дэвид Макколл особо выделил готовность Байдена "предпринять смелые действия для поддержки сильной отечественной сталелитейной промышленности" и его "пожизненную приверженность американским рабочим".

В свою очередь японская компания и US Steel пообещали подать в суд на правительство, заявив, что Вашингтон не соблюдал надлежащие процедуры при изучении возможной сделки. Акции Steel в начале торгов просели на пять процентов.

Nippon Steel описывала предполагаемую покупку поглощение как спасение американской компании. Критики сделки предупреждали, что японские владельцы сократят рабочие места. Японская сторона пообещала приостановить любые увольнения или закрытия предприятий на время действия текущего договора с профсоюзом, срок действия которого истекает в сентябре 2026 года.

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