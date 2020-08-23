 Президент региона Сицилия приказал закрыть все центры для мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 23.08.2020

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Европа

Президент региона Сицилия приказал закрыть все центры для мигрантов

Ссылаясь на риск распространения коронавируса, Нелло Мусумечи распорядился перевести всех мигрантов с Сицилии в другие регионы Италии и Европы. Как это выполнить, непонятно.

Мигранты на борту спасательного судна Aita Mari у берегов Сицилии

Мигранты на борту спасательного судна Aita Mari у берегов Сицилии (фото из архива)

Закрыть все центры по приему мигрантов на Сицилии и перевести тех, кто в них находится, в другие регионы Италии и Европы распорядился в воскресенье, 23 августа, президент региона Сицилия Нелло Мусумечи, опубликовав соответствующий декрет на своей странице в Facebook. В качестве причины он назвал риск распространения коронавируса.

Как сказано в заявлении Мусумечи, также опубликованном в Facebook, центральное правительство (Италии. - Ред.) оказалось неподготовленным и не смогло справиться с проблемой прибытия большого количества мигрантов во время пандемии.

Трудности с исполнением приказа Мусумечи

В то же время не ясно, каким образом распоряжение Мусумечи может быть исполнено. Как пишет итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на источники в МВД Италии, "управление миграционными потоками находится не под юрисдикцией региональных властей, а регулируется национальным законодательством, поэтому трудно понять, как мог бы функционировать декрет Мусумечи".

Декрет Мусумечи о закрытии всех миграционных центров на Сицилии должен вступить в силу в полночь 24 августа и действовать до 10 сентября. Он также запрещает прием новых мигрантов.

В Италию прибывает больше мигрантов

По данным МВД Италии, количество прибывающих в страну морским путем мигрантов в последнее время резко возросло. В период с 1 января по 21 августа зарегистрировано 17 264 беженца, а в тот же период 2019 года - лишь 4664.

Также выросло количество новых случаев заражения коронавирусом - 22 августа их суточное количество впервые за три месяца превысило одну тысячу. При этом на Сицилии были зарегистрированы 48 новых случаев, только 16 из которых связаны с мигрантами, указывает dpa.

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    Автор: Наталья Позднякова


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