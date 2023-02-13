Президент Молдовы раскрыла детали плана РФ по дестабилизации

На 355-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 13 февраля (время московское).

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Президент Молдовы Майя Санду подтвердила получение от Киева секретных планов Кремля по дестабилизации ситуации в ее стране. "Это краткосрочный план, который предусматривает диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников", - заявила она на брифинге. По словам Санду, план Кремля о проведении диверсионных действий в Молдове не нов. "Попытки дестабилизировать ситуацию и подорвать обстановку в государстве были и прошлой осенью, но они не достигли своей цели благодаря оперативному вмешательству наших органов безопасности и общественного порядка. В период с октября по декабрь полиция и Служба информации и безопасности в нескольких случаях вмешались в планы организованных преступных элементов и пресекли попытки насилия", - отмечается в заявлении Санду , опубликованном на ее официальном сайте.

При этом переданные Украиной материалы содержат подробную документацию логистики для организации этих диверсионных действий. Под видом мирных протестов готовится попытка захвата власти в Кишиневе, этот план предполагает использование людей из РФ, Беларуси, Сербии и Черногории для совершения насильственных действий, указывается в заявлении. Силовые структуры Молдовы принимают меры для предотвращения данных провокаций и держат ситуацию под контролем, подчеркнула далее Санду.

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