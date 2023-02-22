На 365-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 23 февраля (время московское).

Президент России Путин заявил об активном укреплении ядерной триады

++02.20++

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва продолжит активно развивать ядерный арсенал. "Повышенное внимание уделим укреплению ядерной триады", - сказал он в обращении по случаю отмечаемого 23 февраля в России Дня защитника Отечества. Текст и видео поздравления опубликованы на сайте Кремля. По словам Путина, после принятия на вооружение ВМФ РФ атомного подводного крейсера "Император Александр третий" "доля современных вооружений в морских стратегических ядерных силах достигнет 100 процентов".

++01.50++

Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области вечером, 22 февраля, вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета. "Слышны взрывы в Кальмиусском районе. Пока сообщают о двух взрывах в 22.51 и 22.53 в районе бассейна "Нептун" и завода им. Ильича", - говорится в сообщении.

++01.15++

Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая в Нью-Йорке на чрезвычайной сессии Генассамблеи всемирной организации, предостерег от эскалации конфликта и применения ядерного оружия. Мир уже слышал косвенные угрозы его применения, заявил он, подчеркнув, что применение так называемого тактического ядерного оружия совершенно неприемлемо. Гутерриш призвал срочно "отступить от края пропасти".

Глава Донецкой обладминистрации: Бахмут разрушен на 80 процентов

++00.10++

Город Бахмут в Донецкой области разрушен более чем на 80 процентов. Об этом председатель региональной военной администрации Павел Кириленко сообщил в эфире национального телемарафона. "Что касается прифронтовых территорий, разрушение там просто невероятное. Если брать Авдеевку - вообще город фактически полностью разрушен. Наш город-крепость Бахмут - так же, разрушение превышает 80 процентов", - рассказал он. Бахмутское направление входит в число тех, на котором сосредоточены основные усилия российских войск, отметили ранее в Генштабе ВСУ.

Хроника событий 22 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: