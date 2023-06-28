На 490-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий среды, 28 июня (время московское).

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Служба безопасности Украины заявила о задержании корректировщика российского ракетного удара по Краматорску "по горячим следам". В сообщении ведомства утверждается, что задержанный был завербованным агентом российского ГРУ, который, получив задание выяснить, работает ли кафе в центре города и зафиксировать наличие там посетителей, произвел скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей, а затем переслал отснятый файл российской военной разведке. "Получив эту информацию, российские захватчики осуществили огневое поражение кафе, в котором находились люди", - говорится в сообщении СБУ .

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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель высказался за прямые переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. В интервью агентству dpa он назвал это "единственным на настоящий момент разумным решением".

По словам Беттеля, он уже более года назад в телефонных разговорах с обоими президентами предлагал провести такие переговоры; причем Зеленский был готов к ним, а Путин - нет. Теперь же, по словам люксембургского премьера, "предложение остается в силе", но "мы уже не находимся в той же позиции".

Беттель отметил, что тогда он чувствовал, что "президент Путин не был готов найти конструктивное решение": "Я только сказал ему, что он загоняет себя в угол и выбраться из него становится все труднее".

Президент Польши Дуда приехал в Киев

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Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев по случаю празднования Дня Конституции Украины. Об этом сообщила президентская канцелярия, отметив, что в ходе визита запланированы переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Темой обсуждения называется текущая ситуация на линии фронта, включая угрозу российской атаки на Запорожской атомной электростанции.

Хроника событий 28 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 июня 14.00 - 23.59 >>>

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