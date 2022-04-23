Президент Польши посетил район ЧП на шахте

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По словам Анджея Дуды, на шахте "Зофьювка" с высокой степенью вероятности могут быть погибшие. Это - второе ЧП в угледобывающем районе Польши, близ границы с Чехией.
Президент Польши Анджей Дуда посетил город Ястшембе-Здруй близ границы с Чехией, где после сильного подземного толчка и выброса метана на угольной шахте "Зофьювка" пропала связь с 10 горняками. Об этом в субботу, 23 апреля, передало Польское агентство печати (Polska Agencja Prasowa, PAP).
"Существует высокая вероятность того, что в шахте "Зофьювка" есть погибшие, однако мы все еще надеемся, что сможем поднять на поверхность выживших горняков", - отметил Дуда.
Спасателям ранее удалось установить местоположение четырех из 10 шахтеров, которые считаются пропавшими без вести, однако признаков жизни обнаружено не было.
В Jastrzebska Spolka Weglowa ("Ястшембской угольной компании"), являющейся оператором шахты, указали, что любую информацию будут сначала доводить до сведения семей, а затем - общественности. Официальные лица пока не сообщили, живы ли четыре горняка.
Поисковые работы начались 23 апреля. На объект направлено подкрепление. ЧП произошло в 03.40 по местному времени (04.40 мск) на глубине около 900 метров под землей. Покинуть шахту удалось 42 работникам, с 10 связаться не удалось.
За четыре дня это - вторая авария в угледобывающем районе близ границы с Чехией. Ранее, 20 апреля, на угольной шахте "Пневек", эксплуатируемой той же компанией, произошел мощный взрыв метана. Несколько десятков шахтеров оказались под завалами.
После начала спасательной операции прогремел второй взрыв. В результате пять человек погибли, семь горняков и спасателей числятся пропавшими без вести, ранены десятки. Поисковую операцию пришлось 22 апреля приостановить после новых взрывов, в результате которых травмы получили спасатели.
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