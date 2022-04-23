 Президент Польши посетил район ЧП на шахте | Новости из Германии о Европе | DW | 23.04.2022

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Европа

Президент Польши посетил район ЧП на шахте

По словам Анджея Дуды, на шахте "Зофьювка" с высокой степенью вероятности могут быть погибшие. Это - второе ЧП в угледобывающем районе Польши, близ границы с Чехией.

Автостоянка около шахты Зофьювка

Близ шахты "Зофьювка"

Президент Польши Анджей Дуда посетил город Ястшембе-Здруй близ границы с Чехией, где после сильного подземного толчка и выброса метана на угольной шахте "Зофьювка" пропала связь с 10 горняками. Об этом в субботу, 23 апреля, передало Польское агентство печати (Polska Agencja Prasowa, PAP).

"Существует высокая вероятность того, что в шахте "Зофьювка" есть погибшие, однако мы все еще надеемся, что сможем поднять на поверхность выживших горняков", - отметил Дуда.

Установлено местоположение четырех из 10 шахтеров

Спасателям ранее удалось установить местоположение четырех из 10 шахтеров, которые считаются пропавшими без вести, однако признаков жизни обнаружено не было.

В Jastrzebska Spolka Weglowa ("Ястшембской угольной компании"), являющейся оператором шахты, указали, что любую информацию будут сначала доводить до сведения семей, а затем - общественности. Официальные лица пока не сообщили, живы ли четыре горняка.

Поисковые работы начались 23 апреля. На объект направлено подкрепление. ЧП произошло в 03.40 по местному времени (04.40 мск) на глубине около 900 метров под землей. Покинуть шахту удалось 42 работникам, с 10 связаться не удалось.

Взрыв на шахте "Пневек"

За четыре дня это - вторая авария в угледобывающем районе близ границы с Чехией. Ранее, 20 апреля, на угольной шахте "Пневек", эксплуатируемой той же компанией, произошел мощный взрыв метана. Несколько десятков шахтеров оказались под завалами.

После начала спасательной операции прогремел второй взрыв. В результате пять человек погибли, семь горняков и спасателей числятся пропавшими без вести, ранены десятки. Поисковую операцию пришлось 22 апреля приостановить после новых взрывов, в результате которых травмы получили спасатели.

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    Автор: Максим Нелюбин


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