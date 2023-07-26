Президент Нигера задержан своей гвардией

По первым данным, армия Нигера не поддержала мятеж части военных. Глава страны Мохамед Базум отказывается уйти в отставку.

Президентская гвардия Нигера в среду, 26 июля, задержала главу государства Мохамеда Базума. Мятежники заблокировали дворец президента в столице страны Ниамее. При этом обстановка в районе здания оставалась спокойной, стрельбы не было.

Мятежники попытались заручиться помощью военных, но ни армия, ни Национальная гвардия не поддержали их, указывает офис президента. Армия выдвинула президентской охране ультиматум, однако пока путчисты отказываются освободить Базума. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.

Президент Бенина отправился в Нигер как переговорщик

Региональный союз стран Западной Африки (Ecowas) заявил о попытке путча в Нигере и решительно осудил его. Президент Бенина Патрис Талон направился в Нигер в качестве переговорщика.

По данным издания Jeune Afrique, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани. Базум избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции. Нигер является одним из беднейших и "наиболее подверженным переворотам" государством Африки, пишет агентство AFP.

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