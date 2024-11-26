  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КатастрофыЛитва

Крушение самолета в Литве: Науседа предостерег от спекуляций

Жан Рофе
26 ноября 2024 г.

По словам Гитанаса Науседы, нельзя исключать версию о диверсии при расследовании авиакатастрофы в Вильнюсе, но и заострять внимание на этой теме не стоит.

https://p.dw.com/p/4nQw0
На месте аварийной жесткой посадки самолета DHL вблизи Вильнюса 25 ноября
На месте аварийной жесткой посадки самолета DHL вблизи ВильнюсаФото: Lukas Balandis via REUTERS

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал воздержаться от излишних спекуляций о причинах крушения грузового самолета немецкого логистического концерна DHL в Вильнюсе. "Еще раз повторяю: конечно, существует вероятность диверсии, мы не можем ее исключать. Поэтому это будет расследовано со всей серьезностью", - сказал Науседа в эфире литовского радио во вторник, 26 ноября.

Президент Литвы Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (фото из архива)Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

По словам главы государства, который побывал на месте крушения, пока недостаточно информации, чтобы назвать причину аварии.

Крушение самолета DHL

Утром 25 ноября грузовой самолет DHL, выполнявший рейс из Лейпцига, совершил жесткую аварийную посадку рядом с жилым домом в Вильнюсе. В результате крушения погиб один человек.

Литовские власти начали расследование, в нем также участвуют эксперты из Германии. Генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас высказал предположение, что крушение самолета "весьма вероятно стало следствием технической неисправности или человеческой ошибки". На уточняющий вопрос журналистов, мог ли это быть теракт, генкомиссар сказал, что "такой сценарий исключать нельзя". "

Аэропорт Вильнюса временно останавливал работу

В связи с проводимым расследованием аэропорт Вильнюса утром 26 ноября закрыл взлетно-посадочную полосу на час, пишет агентство dpa. В промежутке с 10.00 до 11.00 по местному времени полиция подняла в небо беспилотники для съемки района. Это привело к задержке некоторых рейсов.

Черный ящик разбившегося на подлете к аэропорту грузового самолета DHL пока не найден, сообщил глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Kondensstreifen - Foto: Patrick Pleul (dpa)

Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

Потерпевший крушение самолет AirAsia продолжил серию катастроф в гражданской авиации в 2014 году. Этот год отличался тем, что не всегда удавалось установить причины несчастий.
Катастрофы30 декабря 2014 г.16 фото
external

Крушение самолета DHL под Вильнюсом: что говорят очевидцы, а что - следователи?

Крушение самолета DHL под Вильнюсом: что говорят очевидцы, а что - следователи?

Один погибший член экипажа и трое пострадавших в результате крушения транспортного Боинга-737 компании DHL под Вильнюсом. Литовская полиция проводит расследование и допускает версию теракта. Летом 2024 года на складах DHL в Лейпциге и Бирмингеме происходили подозрительные возгорания, за которыми могли стоять российские спецслужбы. Однако пока связи между инцидентами и крушением не нашли.
Катастрофы25 ноября 2024 г.02:52 мин.
На месте крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе

Что думают в Литве и ФРГ о крушении самолета DHL в Вильнюсе

Что думают в Литве и ФРГ о крушении самолета DHL в Вильнюсе

Расследование катастрофы самолета DHL в Вильнюсе только начинается. Версия о диверсии вызвала дискуссию в литовском обществе. Одни считают, что пора начать консультации с союзниками по НАТО, другие - не торопить события.
Конфликты25 ноября 2024 г.