Крушение самолета в Литве: Науседа предостерег от спекуляций

По словам Гитанаса Науседы, нельзя исключать версию о диверсии при расследовании авиакатастрофы в Вильнюсе, но и заострять внимание на этой теме не стоит.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал воздержаться от излишних спекуляций о причинах крушения грузового самолета немецкого логистического концерна DHL в Вильнюсе. "Еще раз повторяю: конечно, существует вероятность диверсии, мы не можем ее исключать. Поэтому это будет расследовано со всей серьезностью", - сказал Науседа в эфире литовского радио во вторник, 26 ноября.

Гитанас Науседа (фото из архива) Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

По словам главы государства, который побывал на месте крушения, пока недостаточно информации, чтобы назвать причину аварии.

Крушение самолета DHL

Утром 25 ноября грузовой самолет DHL, выполнявший рейс из Лейпцига, совершил жесткую аварийную посадку рядом с жилым домом в Вильнюсе. В результате крушения погиб один человек.

Литовские власти начали расследование, в нем также участвуют эксперты из Германии. Генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас высказал предположение, что крушение самолета "весьма вероятно стало следствием технической неисправности или человеческой ошибки". На уточняющий вопрос журналистов, мог ли это быть теракт, генкомиссар сказал, что "такой сценарий исключать нельзя". "

Аэропорт Вильнюса временно останавливал работу

В связи с проводимым расследованием аэропорт Вильнюса утром 26 ноября закрыл взлетно-посадочную полосу на час, пишет агентство dpa. В промежутке с 10.00 до 11.00 по местному времени полиция подняла в небо беспилотники для съемки района. Это привело к задержке некоторых рейсов.

Черный ящик разбившегося на подлете к аэропорту грузового самолета DHL пока не найден, сообщил глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас.