Президент Литвы: Итоги саммита НАТО не разочаруют Украину

На 497-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий среды, 5 июля (время московское).

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В результате обстрела поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, находящегося на границе с Украиной, повреждены газовая труба и электроподстанция, поселок обесточен, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Кроме того, поврежден многоквартирный дом и хозяйственные постройки, написал он в Telegram. "Также обстрелян животноводческий комплекс ООО "Победа" в Елизаветовке. Повреждены кровля и фасад", - указал глава Курской области далее и сообщил, что от обстрелов люди не пострадали.

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга прекратил административные дела в отношении восьми местных жителей, задержанных 24 февраля, 2023 года в годовщину начала полномасштабной войны РФ против Украины, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Владислава Сосенского. Дела, открытые в связи с акцией возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко, прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения, указали правозащитники в Telegram. Как поясняется далее, после задержания на петербуржцев были составлены протоколы по статье о нарушении коронавирусных ограничений, каждого оштрафовали на 4 тысячи рублей.

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В пригороде Донецка Ясиноватой, находящейся под контролем российских сил, раздался взрыв. Ясиноватая граничит с прифронтовой Авдеевкой. По данным издания "РБК-Украина", взрывы произошли в районе железной дороги. На фото и видео с места происшествия виден столб дыма.

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В Кремле опровергли данные американского издания Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента РФ Владимира Путина от ядерного удара по Украине. "Я не могу этого подтвердить. Я могу лишь сказать, что по итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее FT со ссылкой на неназванных западных и китайских чиновников сообщила, что в ходе государственного визита Си в Москву в марте он предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине. Сдерживание Кремля от использования ядерного оружия было центральным элементом кампании Пекина по восстановлению испорченных связей с Европой, указывает издание.

Президент Литвы: Итоги саммита НАТО в Вильнюсе не разочаруют Украину

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Итоги предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, не разочаруют Украину и на нем будет сказано "больше, чем обычно", заявил президент Литвы Гитанас Науседа литовскому телеканалу LRT . Он выразил уверенность в том, что удастся договориться о соответствующих обязательствах перед Киевом, несмотря на продолжающиеся в настоящее время интенсивные дискуссии между странами альянса в этой связи. "Да, в самом деле… некоторые вопросы еще не решены, но думаю, что это дело ближайших дней", - отметил литовский президент. Науседа также заявил, что Украина получит на саммите в Вильнюсе "много", но не столько, как она максимально рассчитывает. Ранее в офисе президента Украины сигнализировали, что Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО лишь в том случае, если на нем Киев получит ответ на свою заявку на вступление в альянс.

Хроника событий 5 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 июля 14.00 - 23.59 >>>

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