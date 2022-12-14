Левитс: Вторжение РФ должно рассматриваться спецтрибуналом

На 294-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 14 декабря (время московское).

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Вторжение России в Украину должно, хотя бы и заочно, рассматриваться специальным трибуналом, считает президент Латвии Эгилс Левитс. По его мнению, это необходима, чтобы обезопасить глобальную систему и конфисковать российские активы за рубежом, необходимые для восстановления Украины. В интервью Bloomberg TV он подчеркнул, что нападение России на Украину "является грубейшим нарушением международного права с 1945 года".

Хроника событий 14 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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