 Президент Кот-д′Ивуара Уаттара помиловал своего предшественника | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2022

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Мир

Президент Кот-д'Ивуара Уаттара помиловал своего предшественника

Лорана Гбагбо обвиняли в экономических преступлениях во время политического кризиса 2010-2011 годов. Ранее суд в Гааге снял с экс-президента Кот-д'Ивуара обвинения в преступлениях против человечности.

Бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо

Бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара помиловал своего предшественника Лорана Гбагбо, приговоренного в стране к 20 годам тюрьмы по обвинениям в экономических преступлениях в период политического кризиса 2010-2011 годов. Об этом агентство AFP сообщает в воскресенье, 7 августа.

Указ о помиловании был подписан "в интересах социального единства", заявил Уаттара. Банковские счета экс-главы государства будут разблокированы, он вновь начнет получать положенные социальные выплаты. Кроме того, президент распорядился освободить двоих бывших приближенных экс-главы государства, осужденных за участие в политических волнениях 2011 года.

Политический кризис в Кот-д’Ивуаре

В 2010 году, после десяти лет пребывания у власти, Гбагбо не признал поражения на президентских выборах и отказался передать полномочия своему оппоненту Уаттаре. Последовавшие за этим столкновения между сторонниками двух политиков переросли в боевые действия с применением тяжелого вооружения. В результате погибли более 3000 человек. Соединенные Штаты и Евросоюз потребовали от Лорана Гбагбо признать результаты выборов и уйти с поста президента.

Тогда же в ситуацию вмешались французские военные из международного контингента, находившегося в стране. Вместе с силами Уаттара они осуществили штурм президентского дворца, Лоран Гбагбо был арестован и переправлен в расположение миротворческого контингента ООН, а позже экстрадирован в Гаагу. Он стал первым главой государства, представшим перед Международным уголовным судом (МУС).

Против Гбагбо были выдвинуты обвинения в преступлениях против человечности. Процесс продолжался до 2019 года. В итоге МУС снял с политика все обвинения в военных преступлениях, и в феврале 2019 года он был выпущен на свободу. В 2018 году суд в Кот-д'Ивуаре заочно приговорил Гбагбо к 20 годам тюрьмы за разграбление центрального банка во время политического кризиса. Теперь этот вердикт недействителен.

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