 Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.10.2020

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Мир

Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства

Согласно документу, члены правительства, включая премьер-министра и вице-премьеров, продолжат исполнение своих обязанностей "до формирования нового состава правительства".

Люди с флагами в Бишкеке во время протестов в Киргизии 5 октября

Во время протестов в Киргизии (фото из архива)

На фоне протестов, начавшихся в Киргизии после предварительных итогов парламентских выборов, президент Сооронбай Жээнбеков принял отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и правительства республики. Соответствующий указ он подписал в пятницу, 9 октября. Однако, в соответствии с этим документом, члены правительства, включая премьер-министра и вице-премьеров, продолжат исполнение своих обязанностей "до формирования нового состава правительства".

Кроме того, действующий глава государства освободил от должности председателя Госкомитета нацбезопасности Орозбека Опумбаева. Об увольнениях сообщают и в МВД республики. Так, своего поста лишился бывший замминистра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов, исполнявший обязанности коменданта Бишкека. "Ветераны МВД попросили Курсана Асанова покинуть здание министерства ради мира и стабильность в стране. Его назначение комендантом было незаконным", - сказал агентству "Интерфакс" представитель ведомства.

Киргизия: революция за несколько дней

5 октября в Киргизии начались акции протеста против предварительных результатов парламентских выборов. Протестующие ворвались в здание парламента, а также освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева. Позднее ЦИК Киргизии признала итоги выборов недействительными. 9 октября в Центральной избирательной комиссии предложили снизить избирательный порог, чтобы в парламент могло пройти больше партий - сейчас им для этого необходимо преодолеть порог в 7% голосов.

События в Киргизии могут стать уже третьей революцией за последние 15 лет. В 2005 году в ходе "тюльпановой революции" президентом стал один из лидеров оппозиции Курманбек Бакиев.  Экс-президент Аскар Акаев бежал в Москву. Революция 2010 года была направлена уже против самого Бакиева. В ходе революции дом президента был разграблен и сожжен, Бакиев бежал из страны, президентом стал Алмазбек Атамбаев.

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    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


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