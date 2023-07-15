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Президент Израиля осудил Стокгольм за разрешение сжечь Тору

Виталий Кропман
31 мин. назад

"Разрешение на порчу священных текстов - не проявление свободы слова, а вопиющее подстрекательство и акт ненависти", - заявил Ицхак Герцог, комментируя решение властей Швеции разрешить сожжение Торы.

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Тора
Тора (фото из архива)Фото: Pascal Deloche/Godong/picture alliance

Президент Израиля Ицхак Герцог подверг критике решение властей Швеции разрешить сжечь Тору, священную книгу в иудаизме. "Разрешение на порчу священных текстов - это не проявление свободы слова, а вопиющее подстрекательство и акт чистой ненависти", - написал глава государства в своем Twitter в пятницу, 14 июля.

Как президент государства Израиль, он осудил сожжение Корана, который является священным для мусульман всего мира, указал Херцог. По словам президента, он потрясен тем, "что такая же судьба теперь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа". Он призвал весь мир "однозначно осудить этот отвратительный акт".

Конференция европейских раввинов напомнила о словах Гейне

Конференция европейских раввинов (CER) также выразила протест против событий в Швеции. "Сожжение священных книг - отвратительный акт, напоминающий о мрачных временах кровавой истории европейского континента", - отмечается в заявлении президента CER, раввина Пинхаса Гольдшмидта, размещенном в Facebook. Он также напомнил слова немецкого поэта Генриха Гейне (Heinrich Heine): "Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают также и людей".

Свобода слова не оправдывает подстрекательство против религиозных общин, добавил Гольдшмидт. "Мы не собираемся мириться с этой очередной провокацией и изучаем все юридические и политические возможности для принятия мер против этих опасных действий", - указывается в заявлении.

В ответ на сожжение Корана

По сообщениям израильских СМИ, накануне шведские власти дали разрешение намеченной на 15 июля акции возле израильского посольства, в ходе которого будут сожжены Тора и Библия. По словам заявителя, эти действия станут реакцией на сожжение Корана, устроенное 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, иммигрантом из Ирака в центре Стокгольма. Его акция была согласована с полицией.

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