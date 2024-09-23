Президент ФРГ призвал бороться против политического насилия

Германии необходимо усилить меры против насилия, совершаемого по политическим мотивам, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с пострадавшими. По его словам, бездействующее общество перестанет быть демократическим.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал более решительно противодействовать росту в стране насильственных преступлений, совершаемых из политических соображений. Общество, в котором распространяется политически мотивированное насилие и которое молча наблюдает за происходящим, в скором времени перестанет быть демократическим, заявил он в понедельник, 23 сентября, принимая во дворце Бельвю в Берлине пострадавших от таких преступлений.

"Вот почему мы не можем отводить взгляд", - подчеркнул политик и призвал преследовать любые формы политического насилия. По его словам, такие преступления становятся все более "обыденными" и в обществе растет уровень их принятия, что является "ужасной" тенденцией.

Одновременно Штайнмайер отметил, что нынешняя ситуация возникла не в одночасье, а создавалась постепенно через огрубение языка, сокращение сдерживающих порогов, роста непримиримости в дискуссиях, обесценивание отдельных групп общества и презрение к демократическим институтам. В такой ситуации начинается "эрозия демократии", добавил он.

Штайнмайер принял пострадавших от политического насилия

Во встрече с Штайнмайером участвовали девять пострадавших от политически мотивированного насилия, а также родственников погибших. Среди прочих на ней присутствовали вдова убитого пять лет назад в Касселе консервативного политика Вальтера Любке (Walter Lübcke), избитый однокурсниками в Берлине студент еврейского происождения Лахав Шапира (Lahav Shapira) и социал-демократ Маттиас Экке (Matthias Ecke), который подвергся нападению в ходе избирательной кампании на выборах в Европарламент в 2024 году. Во дворец Бельвю также приехала представительница пострадавших в теракте, совершенном в декабре 2016 года на рождественском базаре в Берлине, Астрид Пасин (Astrid Passin).

По статистике Федерального ведомства уголовной полиции, в 2023 году число совершенных в Германии политически мотивированных преступлений достигло нового максимума и превысило 60 тысяч. Более чем в 4 тысячах случаев речь шла о применении насилия. Большинство из этих преступлений было совершено правыми экстремистами, указывает информагентство epd.

Нападения по политическим мотивам в Германии

Убийство главы административного округа Кассель Вальтера Любке стало одним из самых громких политических преступлений в Германииза последние годы. 65-летний политик, активно поддерживавший беженцев, был найден убитым в июне 2019 года на террасе его дома в Вольфхагене. Вскрытие показало, что ему в голову стреляли из короткоствольного оружия с близкого расстояния. Виновным в совершении преступления признали правого радикала Штефана Эрнста (Stephan Ernst), действовавшего из расистских, ксенофобских и националистических убеждений.

Атаки на немецких политиков участились в 2024 году. Среди самых резонансных - нападения на члена СДПГ Маттиаса Экке 3 мая в Дрездене и на столичного сенатора по вопросам экономики и экс-бургомистра Франциску Гиффай (Franziska Giffey) 7 мая в Берлине.

Теракт на рождественском базаре в центре Берлина совершил 19 декабря 2016 года 24-летний гражданин Туниса Анис Амри. Он направил на полной скорости похищенный им грузовик в толпу людей, в результате погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой исламиста стал польский водитель Лукаш Урбан, которого Амри застрелил при захвате грузовика. Террористу удалось скрыться, но позже он был убит в пригороде Милана в перестрелке с полицейскими.