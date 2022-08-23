Президент Германии поздравил Украину с Днем независимости

На 181-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 23 августа (время московское).

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В Германию с начала вторжения России в Украину прибыли - по крайней мере, временно, - 967 546 беженцев от войны, в том числе 351 061 ребенок. Подавляющее большинство из них, как сообщило министерство внутренних дел ФРГ по состоянию на 21 августа, - украинские граждане. "Многие в нашем обществе вышли за рамки своих возможностей, чтобы помочь беженцам. Это гуманитарный подвиг, который демонстрирует большую солидарность с Украиной", - отметила глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) от имени немецкого народа поздравил президента Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, который отмечается в стране ежегодно 24 августа. "Сегодня Украина вынуждена бороться за свое выживание как свободное и демократическое государство в войне, навязанной ей в результате нападения, нарушающего международное право", - говорится в поздравлении , опубликованном на сайте главы германского государства. "Я восхищен мужеством и решимостью, с которыми Вы, вооруженные силы и все население страны противостоите жестокой агрессивной войне России. Вы не позволите отнять у Вас Вашу страну, Вашу жизнь, Вашу свободу", - подчеркнул Штайнмайер, добавив, что Германия и Европа стоят на стороне Украины. Свое поздравление президент ФРГ завершил словами "Слава Украине!".

Хроника событий 23 августа 00.00 - 13.59 >>>

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